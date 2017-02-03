Альпари: Валютная пара EUR/USD: рынок в ожидании пейролса

В четверг торги по евро завершились в минусе. На фоне растущего курса кросс-пары евро/фунт «евробыки» восемь часов удерживали оборону выше уровня 1,0800. Кросс-пара ускорилась вверх после публикации решения Банка Англии и отчета по инфляции. Регулятор снизил прогноз по инфляции.

Доходность 10-летних облигаций в США после падения до 2,4330% скорректировалась к уровню 2,4857%. Её рост оказал поддержку курсу доллара и давление на единую валюту. К закрытию дня пара евро/доллар снизилась до 1,0756.

Сегодня фокус внимания трейдеров направлен на отчёт по американскому рынку труда (Non-Farm Payrolls). Перед NFP по прогнозу ожидается вовзвращение курса евро к уровню 1,0778. От него вероятно ослабление до 1,0699. Прогноз никакого отношения не имеет к пейролсу. На сильных данных NFP евро может упасть в моменте до 1,0685. Если NFP окажется ниже 175 тыс. и повысится уровень безработицы, то евро укрепится до 1,0840. NFP влияет на рынок течение часа.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0699, максимум – 1,0780, закрытие – 1,0724.

В 11:55 мск Германия опубликует окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за январь.

В 12:00 мск в еврозоне выйдет окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за январь.

В 12:30 мск Великобритания выпустит индекс деловой активности в секторе услуг за январь.

В 13:00 мск в еврозоне обнародуют данные по розничным продажам за декабрь.

В 16:30 мск США выпустят статистику по средней заработной плате за январь, изменению занятости в несельскохозяйственном секторе за январь и уровню безработицы за январь.

В 17:15 мск в США выступит член FOMC Чарльз Эванс.

В 17:45 мск в США опубликуют окончательный индекс деловой активности в секторе услуг за январь.

В 18:00 мск в США выйдет индекс деловой активности в непроизводственном секторе от ISM за январь.

В 18:00 мск в США выйдут данные по фабричным заказам за декабрь.

Владислав Антонов, аналитик

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