Банк "Глобэкс": ожидаем позитивного открытия российского рынка Мы прогнозируем позитивное открытие индекса ММВБ после снижения на вчерашних торгах. Однако рынок может скорректироваться вниз перед заседанием ЦБ РФ по ключевой ставке, которое состоится сегодня в 13:30. По нашим оценкам, регулятор оставит ключевую ставку без изменений. Вчера на валютном рынке рубль укрепился в моменте на 1,6% до 58,9 руб. за доллар. Наверное, инвесторы покупали доллар под интервенции Минфина. После дневного укрепления рубля у инвесторов сработал стоп-лосс, поэтому был провал к 58,9 за доллар. Закрытие сессии прошло по 59,41. Ожидаем, что сегодня торговый диапазон будет составлять 59-60 руб за доллар. Важное влияние на российский рынок окажет выход статистики по рынку труда и уровню безработицы в США. Данные будут опубликованы в 16:30, ожидаем, что рынок отреагирует повышенной волатильностью. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте