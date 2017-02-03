Открытие Брокер: Рубль активно укреплялся, чем оказывал давление на номинированные в нём инструменты

По итогам торгов 2 февраля индекс ММВБ снизился на 0,63% до 2217,56, а RTS прибавил 0,33% до 1171,42. В течение дня было больше поводов для роста, но на российском рынке наступило время длительной фиксации прибыли. Поэтому растущая нефть и надежды на более мягкий план повышений ставки ФРС не смогли убедить местных трейдеров. К тому же рубль активно укреплялся, чем оказывал давление на номинированные в нём инструменты: «НОВАТЭК» упал на 2,46%, «Северсталь» на 2,34% (компания сообщила о росте прибыли по МСФО за 2016 год почти в три раза, но также и о снижении выручки на 7,5%), «АЛРОСА» на 1,5%, «Распадская» на 1,46%. С другой стороны, многие акции экспортёров отреагировали на позитивную динамику сырьевых контрактов после заседания ФРС: «Русал» подскочил на 5,2%, ГМК «Норникель» на 4,13% (отреагировали на сообщения о закрытии ряда никелевых рудников на Филиппинах по требованию экологов), «ФосАгро» на 1,47%, ММК на 1,4%, «Мечел» на 1,27%. Участники рынка уже негативно оценивают увеличение диапазона обратного выкупа «МТС» (-2,26%), так как это отразится на финансовых потоках самой компании, а также приведёт к сокращению числа акций в свободном обращении. Московская биржа (-0,47%) сообщила о том, что в январе общий объём торгов вырос на 4% по сравнению с январём 2015 года. На валютном рынке рубль активно укреплялся как в рамках общей мировой тенденции, так и по собственным причинам. В пятницу состоится заседание совета директоров ЦБ РФ, на котором, если и не будет принято решение по снижению ставки, то, как минимум, будет озвучен более чёткий план действий на ближайших заседаниях в связи с замедлением инфляции до 5,1% по итогам января. Кроме того, появилась информация, что ЦБ РФ приступит к покупкам валюты лишь с 7 февраля.

Американские торги завершились незначительным изменением индексов. Число первичных обращений за пособием по безработице сократилось на прошлой неделе до 246 тыс. при ожиданиях 250 тыс. Однако статистика и ФРС уже были отыграны накануне, а новая администрация Белого дома не предоставила поводов для резких движений. Facebook (-1,79%) отчиталась о выручке по верхней планке прогнозов. В минусе завершили день секторы финансов и телекоммуникаций, а в плюсе завершили день коммунальщики и энергетики.

По итогам дня DJIA потерял 0,03% до 19884,91, S&P 500 прибавил 0,06% до 2280,85. Более осмысленные движения рынок приобретёт в пятницу, когда выйдет статистика по рынку труда.

Азиатские рынки преимущественно снижались. В Шанхае возобновились торги после новогодних праздников, и рынок выбрал снижение в качестве направления движения. PMI CAIXIN снизился в январе до 51,0 пунктов при ожиданиях 51,8 и 51,9 в декабре. Кроме того, Народный банк Китая неожиданно повысил ставки на 10 базисных пункта. В Японии ЦБ вышел на рынок с покупками облигаций, чтобы не допустить рост ставок, хотя реакция иены была незначительной. К 8:45 (мск) Shanghai Composite потерял 0,35% до 3148,01, Nikkei 225 прибавил 0,08% до 18929,91.

Нефть накануне реагировала как на успехи договорившихся о сокращении добычи, так и на события геополитического характера. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил о том, что российские компании выполняют с опережением графика свои обязательства по сокращению производства нефти. Он также сообщил о том, что общее снижение производства в мире составило 1,4 млн бар. на конец января. Во второй половине дня котировки «чёрного золота» отреагировали на сообщения об испытании баллистической ракеты в Иране. Агентство Reuters сообщило, со ссылкой на свои источники, что в Белом доме США подготовили новые список санкций против Тегерана. И немного о золоте. Резервы SPDR Gold Trust подросли ещё на 1,5 тонн до 811,22 тонн. К 9:05 (мск) Brent подорожала на 0,50% до $56,84, WTI на 0,62% до $53,87, золото снизилось на 0,37% до $1214,9, медь на 1,23% до $5847,78, никель на 2,45% до $10140, палладий на 0,64% до $754,2.

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 99,89. К 9:05 (мск) пара EUR/USD подешевела на 0,02% до $1,076, GBP/USD на 0,06% до $1,252, USD/JPY прибавила 0,24% до 113,06.

Сегодня в 12:00 (мск) выйдет индекс деловой активности в сфере услуг и сводный индикатор деловой активности в еврозоне (до этого будут опубликованы показатели по отдельным странам), в 12:30 (мск) - индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании, в 13:00 (мск) - розничные продажи в еврозоне, в 13:30 (мск) - решение по ставке ЦБ РФ, в 16:30 (мск) - статистика по рынку труда в США (ожидается 175 тыс. новых рабочих мест), в 17:15 (мск) выступает президент ФРБ Чикаго Ч. Эванс, в 17:45 (мск) опубликуют индекс активности в сфере услуг и сводный показатель от Markit, в 18:00 (мск) - заказы в обрабатывающей отрасли США, а также индекс ISM США в непроизводственной сфере, в 21:00 (мск) - отчёт Baker Hughes по активным буровым. В начале дня активность на российском рынке будет невысокой. Затем уже можно ждать оживления по факту заявления ЦБ РФ. Если у акций перспективы не столь позитивные, то вот рубль вполне может попытаться вновь взять отметку в 59 за доллар на ожиданиях дальнейшего снижения ставки.

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