ИК ЛМС: Российский рынок откроется небольшим падением на 0,1-0,2%

Американские индексы в четверг закрылись около нуля, не показали единой динамики на фоне продолжающейся неопределенности в отношении политической обстановки в стране. S&P 500 увеличился на 0,06%, Dow Jones снизился на 0,03%, высокотехнологичный индекс NASDAQ подешевел на 0,11%. Сегодня американские индексы снижаются. S&P 500 опустился на 0,12%, Dow Jones – на 0,08%, Nasdaq – на 0,10%.

Нефтяные котировки в четверг снизились, рынок практически проигнорировал ухудшение отношений между США и Ираном. Brent подешевела на 0,42% до $56.56, а WTI – на 0,63% до $53.54. Сегодня нефтяные котировки растут. Brent поднялась на 0,51% до $56.85 за баррель, а WTI – на 0,65% до $53.89. Азиатские индексы изменяются разнонаправленно, Китай ушел в минус после праздничной недели. Nikkei225 поднялся менее чем на 0,1%, KOSPI практически не изменился, австралийский индекс ASX All Ordinaries снизился на 0,4%, Shanghai Composite опустился на 0,5%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США обнародуют данные о безработице в январе, объем заказов промышленных предприятий в декабре, а также значение индекса деловой активности в сфере услуг. В Еврозоне опубликуют данные о розничных продажах в декабре, значение сводного индекса менеджеров закупок за январь. В России сегодня ОВК проведет внеочередное общее собрание акционеров, на котором акционеры рассмотрят сделку с заинтересованностью.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке с падением в пределах 0,1-0,2%

Другая аналитика