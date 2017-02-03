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mfd.ruАналитикаКомментарии3 февраля 2017 г.ИК Финам: В первой половине дня ожидается рост ...
сегодня
09:44

ИК Финам: В первой половине дня ожидается рост по ММВБ и нейтральная динамика пары доллар/рубль

В преддверии старта торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка является неоднозначным. Так, японский индикатор Nikkei 225 растет на 0,3%. Китайский рынок после длительных праздников открылся в минусе - индекс CSI300 теряет 0,56%. Индекс деловой активности в промышленности Caixin за январь составил 51 пункт против ожидавшихся 51,8 пунктов. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,08%.

Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,7%: баррель Brent стоит $56,84, а Light $53,88. Несмотря на слабые данные по запасам в США от EIA (запасы сырой нефти за неделю +6,5 млн барр., запасы жидких углеводородов в целом +5,3 млн барр.), поддержку котировкам оказал спад добычи в США на 46 тыс. барр. в сутки. По данным Рейтерс, производство нефти странами ОПЕК в январе сократилось более чем на 1 млн барр.

Также продолжается сокращение добычи в России.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня стоит ожидать роста по ММВБ в пределах 0,5%. Вчера Казначейство США сообщило, что ослабит санкции против России, позволив американским компаниям взаимодействовать с ФСБ для получения разрешения на импорт продуктов «информационных технологий». Позже власти США заявили, что это фактически не является снятием санкций. Тем не менее, для российского рынка подобные действия все равно являются хорошей новостью. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил более 0,5%. На валютном рынке сегодня ожидается околонулевая динамика по паре доллар/рубль, поскольку новости геополитики и нефтяные котировки уже заложены в текущие цены.

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