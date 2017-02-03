ГК Forex Club: Трамп не отменил санкции, но рубль на всякий случай вырос

В четверг рубль пошел в рост, как мы и обещали. Все факторы в его пользу сработали по описанному нами сценарию. Но свою лепту внесли и неожиданные сообщения о «смягчении санкций».

В документе министерства финансов США под названием "Генеральная лицензия номер 1", сказано, что отныне за определенным исключением разрешаются "все сделки и действия" с участием ФСБ, которые ранее были запрещены указами президента США от 1 апреля 2015 года и 28 декабря 2016 года. Трамп и его администрация поспешили уверить рынки, что это обычный порядок действий и не имеет отношения к «оттепели». Но факт остается фактом. И рубль это запомнил.

Дальнейшее укрепление российской валюты вполне реально. Помимо растущей нефти, свою роль может сыграть ослабление доллара США, и постепенная стабилизация экономической ситуации в России.

К примеру, предварительная оценка показала, что ВВП России в 2016 году сократился на 0,2%. Это оказалось гораздо оптимистичнее прогнозов падения на 0,5%. Фактически, это подтверждает, что экономика начала расти в четвертом квартале прошлого года. Две отрасли помогли росту: обрабатывающая промышленность, выросшая на 1,4% г/г, и добыча природных ископаемых, прибавившая 0,2%. Более того, ВВП в 2015 году упал не так сильно, как оценивалось ранее: на 2,8%, а не на 3,7%.

В пятницу мы можем увидеть дальнейшее падение USD/RUB с целью на отметке 59,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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