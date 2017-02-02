ГК "Forex club": ММВБ возобновил падение в преддверии заседания Банка России

В четверг российские индексы движутся разнонаправленно. ММВБ снижается на 0,54%. РТС, напротив, растет на 0,56% вслед за укрепляющимся рублем. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (5,06%), Норникель (4,05%) и ТМК (2,11%).

В аутсайдерах оказались Башнефть (-3,54%), АЛРОСА (-2,09%) и префы Транснефти (-2,07%).

Российский ММВБ остается на одной волне в мировыми бенчмарками. Фьючерсы на американские, европейские и азиатские индексы сегодня преимущественно снижаются. Во многом негативный настрой фондовых активов обусловлен протекционистской политикой Дональда Трампа, которая способна привести к резкому росту инфляции, а также падению доходов американских корпораций. Кроме того, несмотря на отсутствие намеков на сроки повышения ставки ФРС США не дал никаких намеков на то, что готов будет пересмотреть свою позицию относительно числа повышений в 2017 году в сторону уменьшения. В пятницу российский рынок будет отслеживать 2 события. Первое, решение Банка России по монетарной политике – хотя тут, скорее всего, никаких радикальных изменений не будет, что может оказывать умеренное давление на ММВБ. Второе, данные по рынку труда США. Сильная статистика даст основания полагать, что ФРС будет стоять на своем и может трижды повысить ставку в текущем году. На этом фоне ММВБ может продолжить движение к отметке 2200 с дальнейшей целью на 2160 – 2150.

Цены на нефть радуют позитивной динамикой. Котировки энергоносителя проверили на прочность верхнюю границу ранее установившегося диапазона 53,70 – 57,25. Локальный максимум по Brent был отмечен на уровне 57,43. Поддержку черное золото получает на фоне новостей о том, что все участники соглашения в формате ОПЕК+ действуют в направлении его выполнения. Кроме того, как стало известно в среду, в США за минувшую неделю объемы добычи сократились на 46 тыс. баррелей в сутки. Дополнительным фактором в пользу роста котировок стало и ослабление доллара.

Рубль сегодня растет к доллару. В основном, это обусловлено ростом цен на нефть, от динамики которых российская валюта зависит достаточно сильно. Котировки USD/RUB снизились к отметке 59,36. В пользу падения пары выступило и разочарование относительно решения ФРС США опубликованного поздно вечером в среду. Видимо, рынки ждали намеков на возможное повышение ставки уже на заседании в марте. Тем не менее, вряд ли пара сможет преодолеть уровень поддержки 59,00. Уже во вторник ЦБ по поручению Минфина начнет осуществлять покупки валюты и это все же окажет незначительное давление на рубль.

Ирина Рогова, аналитик

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