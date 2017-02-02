Альпари: Фунт/доллар обновил минимум после заседания Банка Англии

На торгах в Европе фунт/доллар обновил недельный максимум в преддверии выхода PMI Великобритании в строительном секторе, а также в ожидании результатов заседания и отчёта по инфляции Банка Англии. Когда Туманный Альбион опубликовал строительный индекс PMI, фунт подешевел к доллару США с 1,2706 до 1,2636 (-70 пунктов), к евро – на 38 пунктов, до 0,8555.

Рост активности замедлился сильнее, чем ожидалось. Индекс деловой активности в строительном секторе в Великобритании в январе снизился до 52,2 пункта (прогноз был 53,8, предыдущее значение 54,2).

На общем фоне ослабления американского доллара в начале европейских торгов курс евро подскочил до 1,0819. Когда кросс-пара евро/фунт резко развернулась вверх, фунт/доллар снизился, а курс евро/доллар завис на уровне 1,0815. Продажи евро в кросс-парах евро/йена, евро/франк, евро/австралийский доллар и евро/новозеландский доллар сдержали покупателей в паре с долларом.

По итогам заседания Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,25%, а программу покупки облигаций – в объёме 435 млрд фунтов. Девять членов Комитета по монетарной политике единогласно проголосовали за сохранение ставки и объёма покупки активов. Позже начнётся выступление Марка Карни. Участники рынка ждут от него нейтрального тона. Курс фунт/доллар восстановился с минимума 1,2636 до 1,2698 и затем обновил минимум. Текущий курс – 1,2635.

США опубликуют отчёт по заявкам на пособие по безработице и данные по производительности труда без учета с/х сектора. В пятницу выйдет отчёт по американскому рынку труда (NFP). В ожидании NFP доллар может подорожать на американской сессии.

Владислав Антонов, аналитик

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