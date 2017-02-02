Открытие Брокер: Укрепление рубля удерживает индекс ММВБ от движения вверх

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,03% до 2231,09 пт., а РТС вырос на 0,85% до 1177,48 пт. К середине дня российский рынок торговался в незначительном плюсе на объёмах, близких к средним значениям. Итоговое заявление ФРС оказалось достаточно мягким, что привело к ослаблению доллара и относительному позитиву в сырьевых контрактах. Поэтому даже укрепление рубля не смогло оказать давление на бумаги российских экспортёров: «РусАл» (+4,72%), ГМК «Норникель» (+3,17%), «ММК» (+2,14%), «Мечел» (+2,05%). После двух дней роста коррекция пришла в бумаги «Башнефти» (-2,76%), которые всё же торгуются выше цены завершившейся оферты «Роснефти». На отрицательном полюсе рынка также оказались: «Мегафон» (-1,37%), «Северсталь» (-1,3%), привилегированные «Транснефть» (-1,28%), «Татнефть» (-1,12%). «Северсталь» отчиталась по МСФО за 2016 год и сообщила о росте прибыли почти в три раза до $1,62 млрд, но выручка упала на 7,5% до $5,916 млрд.

Рубль укреплял свои позиции как на фоне общей слабости доллара, так и на фоне роста котировок нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3415 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,32%, недельная — до 10,38%, а месячная осталась на уровне 10,46%. В СМИ со ссылкой на Bloomberg появилась информация из ЦБ РФ и Минфина о том, что покупки валюты начнутся лишь с 7 февраля. Соответственно, до этой даты рубль оказался свободен от искусственного влияния. Воспользовавшись ростом цены на нефть и общей слабостью доллара, отечественная валюта продавила доллар ниже 60 рублей. Надежды на рубль также связаны с возможными действиями ЦБ РФ по изменению денежной политики. Если на пятничном заседании ставка будет снижена на 25 базисных пунктов, что уже можно считать возможным с вероятностью 50%, то это будет означать очередной период повышенного интереса к рынку ОФЗ. В любом случае, при инфляции на уровне 5,1% на конец января регулятор будет обязан отреагировать и обозначить свою позицию на ближайшие заседания. Так или иначе, но пока скромные покупки валюты в пользу Минфина вряд ли смогут серьёзно ослабить национальную валюту. Соответственно, в случае её дальнейшего укрепления можно ожидать ужесточения риторики. К 15:15 (мск) пара USD/RUB снижалась на 0,75% до 59,682, EUR/RUB — на 0,37% до 64,517.

Европейские рынки преимущественно снижались. Частичную ответственность за это можно возложить на отчёты корпораций. Так, Deutsche Bank AG (-4,59%) смог сократить убыток в IV квартале, но одновременно разочаровал падением доходов от операций на финансовом рынке. Бумаги Swatch Group AG упали более чем на 3% на фоне минимальной прибыльности бизнеса за 20 лет и сокращения дивидендных выплат. Похоже, что мода на дорогие смартфоны постепенно вытесняет классические часы из повседневной культуры. Британская статистика начала выдавать негатив. Индекс деловой активности в строительстве снизился в январе до 52,2 пункта с декабрьских 54,2. Цены производителей еврозоны выросли за декабрь на 0,7%, а в годовом выражении — на 1,6%, что заметно выше прогнозных показателей 0,4% и 1,3% соответственно. К 15:15 (мск) DAX составил 11642,19 (-0,15%),

CAC40 — 4795,92 (+0,03%), FTSE 100 — 7131,27 (+0,33%).

Рынок нефти продолжил реагировать на рапорты об успехах по сокращению добычи. И кстати, США находится не на последних местах: за неделю, завершившуюся 27 января, производство упало до 8,915 млн бар. в сутки с 8,961 млн бар. Министр энергетики РФ А. Новак заявил, что российские компании могут сократить добычу быстрее, чем планировалось ранее. Впрочем, в зимний период это достаточно легко сделать, поскольку погода в ряде регионов явно не способствует активной работе. Кроме того, Иран провёл испытания очередной баллистической ракеты, что традиционно играет роль подогрева геополитической напряжённости. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $57,27 (+0,83%), WTI — $54,2 (+0,59%), золото торговалось на уровне $1223,9 (+1,29%), медь — $5965,73 (-0,20%), никель — $10440 (+1,85%), палладий — $763,7 (+0,10%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,4% до 99,27. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,45% до 1,15% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,081 (+0,35%), GBP/USD — $1,261 (-0,39%), USD/JPY — 112,37 (-0,74%). Ставка Банка Англии осталась без изменений на уровне 0,25%. Между тем, прогноз по инфляции был повышен до 2,8% в 2018 году с последующим снижением до 2,4% в течение трёх лет. Банк Англии также отметил высокую потребительскую активность и в последние месяцы и не исключает более мягкой политики, если в данной сфере будет резкое замедление.

Вечером в 16:30 (мск) будут обнародованы первичные заявления на получение пособия по безработице в США. Смягчение позиции ФРС привело к укреплению рубля на фоне дорожающей нефти. Однако именно крепкий рубль удерживает индекс ММВБ от движения вверх. Поскольку в остальном ситуация не изменилась, то рынок продолжит торговаться в рамках мелких реакций на движения в курсе рубля или стоимости нефти. В США ConocoPhillips отчиталась об убытках, но они оказались меньше прогнозов. Фьючерс на S&P 500 (-0,15%).

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