ИнстаФорекс: Российские индексы не спешат вслед за нефтью

На российском рынке по-прежнему не находится значимых поводов для роста, хотя индексы пытаются отстоять позиции на положительной территории, чему в определенной степени способствует продолжение подъема в сырьевом сегменте, где Brent расположилась над уровнем 57 долл./барр, прибавляя порядка 1%. К 14.55 мск. ММВБ торгуется практически во флэте, на 2231. РТС благодаря валютному фактору укрепляется почти на 1%, до 1178. Рубль дорожает на 0,73% и 0,30% к доллару и евро соответственно.

После недавнего стремительного ралли корректируются обыкновенные акции «Башнефти», снижаясь на 1,88%. Не пользуются спросом и бумаги «Северстали», которые снижаются более чем на 1% после публикации финансовых результатов. В 4 квартале выручка компании выросла на 4%, однако чистая прибыль снизилась на целых 27%, а по выручка по итогам 2016 года упала на 7,5% г/г, до 5916 млн долларов.

Сегодня появились разговоры о том, что «Россети» могут отказаться от выплаты дивидендов за прошлый год. Компания, вероятно, определится с размером выплат уже после получения дивидендов от «дочек». Впрочем, эти спекуляции не оказали давление на акции «Россетей». Похоже, рынок помнит, что и в 2016 году госхолдинг применил похожую практику. Напомним, что в середине прошлого года компания изначально отказалась от выплат за 2015 год, сославшись на убыток по РСБУ, но впоследствии все же выплатили дивиденды.

Сдерживает покупателей неоднозначный внешний фон, где европейские индексы торгуются в неуверенном «плюсе», а американские фьючерсы находятся под давлением. Кроме того, не внушает доверия и текущий рост котировок нефти, который может угаснуть в случае активизации уклонения от рисков. Впрочем, несмотря на ограниченный потенциал роста, для ММВБ сейчас нет рисков ухода под отметку 2200 пунктов.

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