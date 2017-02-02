Аналитика онлайн: Нефть спасает рубль

Рост цен на нефть, а также решение Федрезерва сохранить процентные ставки, поддерживают курс российской валюты.

Вчера стало известно, что Федеральный резерв США сохранил процентные ставки на прежнем уровне. Это решение совпало с ожиданиями большинства экспертов. В предстоящую пятницу подобное решение должен огласить и российский ЦБ. Однако и здесь также считается, что ставки останутся прежними, даже несмотря на снижении инфляции. Сейчас для Банка России куда важнее сохранить низкие инфляционные ожидания и выполнить в этом году цель по инфляции в 4%. И ради этой цели ЦБ готов и далее проводить жесткую денежно – кредитную политику. Возвращаясь к решению ФРС, следует отметить, что оно негативно повлияло на курс американского доллара на международном рынке форекс. Доллар снизился к большинству мировых валют, в том числе он сейчас снижается и против российского рубля. Поддержку этому движению оказывает рост нефтяных цен.

На торгах Московской биржи в четверг утром курс доллара находится на отметке 59 рублей 90 копеек, евро торгуется в районе отметки 64 рубля 65 копеек, индекс ММВБ держится в районе 2230 пунктов, а котировки нефти марки Brent подбираются к 57 долларам за баррель.

Доллар/рубль преодолевает отметку в 60 рублей. Нужно отметить, что реакция на уверенный рост нефтяных цен достаточно сдержанная. Вызвано это желанием Минфина выйти на рынок в феврале. Участники валютных торгов на Московской бирже неохотно продают доллары. Скорее всего, без резкого всплеска на нефтяном рынке увидеть прорывы доллар/рубля в районе 59 нам уже не удастся.

Напомним, что ранее мы рекомендовали покупать доллар/рубль в районе 60 рублей за доллар, а также в районе отметки 59 рублей 20 копеек. Однако, до 59,20 котировки могут так и не дотянуться и можно покупать в районе 59,60. Цели для роста здесь – 60,60 или 61,40. А в случае прорыва в район 61,40 или 61,80 имеет смысл присмотреться к продажам данной валютной пары. Целями по продажам будут являться отметки 60,60 или 60,00.

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