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mfd.ruАналитикаКомментарии2 февраля 2017 г.Альпари: Индекс деловой активности Китая вселяе...
вчера
14:26

Альпари: Индекс деловой активности Китая вселяет надежду

Несмотря на то, что в Китае продолжается празднование Нового года по лунному календарю, в среду утром из Поднебесной поступила информация от Государственного статистического управления КНР по индексу деловой активности (PMI) в производственном и непроизводственном секторах. Согласно официальным данным главного статистического органа страны, значение индекса деловой активности в производственном секторе в январе снизилось по сравнению с предыдущим месяцем на 0,1% и составило 51,3 пункта при прогнозе 51,2.

Такое незначительное снижение говорит лишь о сезонном факторе, последняя неделя января в этом году стала праздничной. Большинство китайских компаний ушло на каникулы, остановив работу. Согласно статистике PMI, больших предприятий в январе сократился по сравнению предыдущим месяцем на 0,5 пункта, до уровня 52,7 пункта. Индекс деловой активности у представителей среднего бизнеса вырос на 1,2 пункта, до 50,8, а в малом бизнесе значение показателя сократилось на 0,8 пункта, до уровня 46,8.

Так как Китай является «мировой фабрикой», надо отметить, что значение индекса деловой активности в производственной сфере для экономики КНР является одним из важнейших показателей, характеризующих сферу промышленности. И хотя PMI находится выше 50 пунктов, что само по себе неплохо, тем не менее, его значение последние три месяца снижается. Так максимальное значение индекс продемонстрировал в ноябре. Тогда PMI составил 51,7 пункта. Тем не менее, мы считаем полученные данные весьма позитивными, принимая во внимание, что деловая активность в последнюю неделю декабря замерла.

Стоит отметить, что индекс деловой активности в непроизводственном секторе КНР в январе вырос на 0,1 пункта по сравнению с декабрем и составил 54,6 пункта. В настоящий момент в экономике Китая существует ряд структурных проблем и диспропорций, поэтому в текущих условиях полученные данные будут интерпретироваться участниками рынка положительно, вселяя надежду на то, что властям Китая удаться преодолеть поставленные перед ними вызовы.

Максим Романчук, аналитик

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