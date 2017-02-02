Альпари: На рынки валют развивающихся стран вернулся оптимизм

За короткий период с 30 января по 1 февраля на рынки валют развивающихся стран снова вернулся оптимизм, хотя не на все. Мы связываем это с принятым 1 февраля решением ФРС США об отказе повышения процентной ставки, хотя такое решение было ожидаемым. В ряде стран выходит положительная статистика по итогам 2016 года, что также оказывает поддержку ряду валют.

Но позитив господствовал не везде. В России Минфин и ЦБ объявили о начале покупок долларов на открытом рынке с 1 февраля, чтобы не позволить рублю слишком укрепиться в ущерб интересам экспортеров, и это немного ослабило российскую валюту. А в Бразилии вышла статистика о росте безработицы в декабре 2016 года до 12% трудоспособного населения и об увеличении бюджетного дефицита, что немного омрачило настроение валютных спекулянтов.

Лидером роста за указанный период стали турецкая лира (+1,95% к доллару), которая постепенно восстанавливается после затяжного падения, а также европейские валюты венгерский форинт (+1,45%) и польский злотый (+1,4%). Также повысились по отношению к доллару казахстанский тенге (+0,67%), индийская рупия (+0,64%). Менее чем на полпроцента подорожали к доллару китайский юань, мексиканское песо и южноафриканский рэнд.

Относительными лидерами снижения на общем «зеленом» фоне в силу указанных выше тревожных причин стали российский рубль (-0,58%) и бразильский реал (-0,33%).

Важные события

В Венгрии вышла статистика, отражающая снижение безработицы в декабре 2016 года с 4,5% до 4,4% трудоспособного населения страны по сравнению с ноябрем. Для сравнения: в целом в ЕС безработица за декабрь оказалась лучше ожиданий, однако ее уровень составляет 9,6% трудоспособного населения ЕС.

В Польше вышла положительная статистика по инфляции потребительских цен. Годовая инфляция за 2016 год выросла с 3,05% до 3,35%, что является позитивом для страны, которой, в отличие от еврозоны, не угрожает дефляция. При этом в еврозоне за 2016 год инфляция составила 1,8%.

В Казахстане на недавнем заседании правительства были поставлены задачи сокращения объема трансфертов из Национального фонда (аналог российского Резервного фонда), чтобы предотвратить его исчерпание, а также проведения масштабной приватизации предприятий в 2017-2018 годах. Данные задачи, если будут выполнены, положительно скажутся на госбюджете Казахстана и поспособствуют укреплению тенге и снижению инфляции. Курс тенге отреагировал на событие неплохим ростом к доллару.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы немного увеличиваем границы прогноза до уровня в 59-62, по евро/рубль также увеличиваем горизонт прогноза до 64-66. По курсу тенге к доллару меняем наши ожидание до 322-327 тенге за доллар, а по курсу тенге к евро – пересматриваем до 345-350 тенге за евро.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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