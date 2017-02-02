Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается укрепление евро

В среду торги по евро завершились в минусе. Покупатели не смогли удержаться выше 1,0800. Сначала они отступили к поддержке 1,0788, потом перед оглашением решения ФРС США провались до 1,0736. По итогам заседания регулятор принял решение сохранить ставку федеральных фондов в диапазоне 0,5-0,75% годовых. В пресс-релизе не было намеков на то, когда можно ожидать повышения. После заседания курс евро восстановился с 1,0730 до 1,0789. В Азии курс евро повышался до 1,0793.

В четверг в центре внимания будет находиться заседание Банка Англии. Качать основную пару евро/доллар будет через кросс-пару евро/фунт, следить необходимо за динамикой кросса и доходностью американских облигаций. В четверг доходность снижается, в связи с чем евро укрепляется по отношению к американскому доллару.

Сюрпризов от английского регулятора ожидать не стоит. Ставка и программа QE останутся на прежних уровнях. Всплеск волатильности вероятен во время выступления Марка Карни. Учитывая сегодняшние данные и завтрашний отчет по рынку труда США, от пары евро/доллар ожидается пилообразная модель с восходящим уклоном.

На четверг вырисовывается пилообразная модель. Поскольку евро в Азии дорожает, Европа может открыться снижением. Есть риски, что перед снижением покупатели протестируют уровень 1,0800. Отскок от сопротивления будет резкий. Для продолжения ралли покупателям при откате нужно удержать уровень 1,0775. Рост выше 1,0812 не рассматривается из-за пятничного пейролса. Индекс ADP вышел очень хороший, поэтому трейдеры ждут сильный отчет по рынку труда в США.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0762 (текущий в Азии), максимум – 1,0811, закрытие – 1,0798.

В 11:15 мск в Швейцарии выйдут данные по розничным продажам за декабрь.

В 12:00 мск еврозона опубликует экономический бюллетень ЕЦБ.

В 12:30 мск в Великобритании выйдет индекс деловой активности в секторе строительства за январь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет индекс цен производителей за декабрь.

В 15:00 мск Великобритания обнародует отчет по инфляции Банка Англии, итоги голосования по процентной ставке, решение Банка Англии по процентной ставке, программу покупки активов, итоги голосования по программе покупки активов.

В 15:15 мск в еврозоне выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

В 15:30 мск в Великобритании выступит главы Банка Англии Марк Карни.

В 16:30 мск США опубликуют число требований на пособие по безработице за неделю 22-28 января и предварительную производительность труда вне сельского хозяйства за четвертый квартал 2016 года.

В 16:30 мск в США выйдут данные по предварительной стоимости рабочей силы за четвертый квартал 2016 года.

Владислав Антонов, аналитик

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