Открытие Брокер: Цены растут под влиянием заявлений Трампа о дорогом долларе

Рынки драгоценных металлов продолжали подрастать под влиянием слабеющего курса доллара США, хотя темпы роста снизились относительно движения рынка ранее. Президент США Дональд Трамп в ходе очередного выступления обвинил Германию, Японию и Китай в девальвации валют в ущерб американским компаниям и потребителям. Его комментарии стали наиболее веским указанием на намерение нынешнего президента покончить с политикой «сильного доллара», что привело к резкому ослаблению курса американской валюты. Кроме того, критика сигнализирует, что США отходят от договоренностей о недопустимости манипуляции валютным курсом с целью получения конкурентных преимуществ. Портфельный управляющий фонда Fidelity Puritan сообщил, что существует небольшая возможность того, что действия правительства приведут к непредвиденным последствиям для экономики.

На первом заседании ФРС США при новой администрации инвесторы не ожидают намеков на ослабление денежно-кредитной политики. Инвестиционный спрос в палладиевых ETF-фондах немного подрос, запасы в остальных ETF-фондах не изменились. Цены на золото вчера протестировали уровень сопротивления $1217, после чего понизились к уровню $1212. Активность торговли пониженная в ожидании результатов первого в 2017 г. заседания ФРС США и выхода статистики по рынку труда в США. Отсутствие азиатских участников рынка оказывает отрицательное влияние на рынок.

Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1208-1200, уровни сопротивления – $1217-1244. Цены на серебро в корреляции с рынком золота резко выросли к уровню $17,635, возле которого торгуются в настоящее время. Отношение золота к серебру составляет 68,92 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,60 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,20-16,75, уровни сопротивления – $17,65-17,76. Цены на платину вырастали до уровня $1000, но пока не имеют импульса пройти выше и стабилизировались на уровне $998. Спред между золотом и платиной составляет 216$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $990-980, уровни сопротивления – $1002-1020. Цены на палладий в корреляции с рынком золота выросли до уровня $762, показывая устойчивую растущую динамику. Согласно отчету компании «Норильский никель», добыча палладия в 2016 г. снизилась на 3% в годовом выражении до 2,618 млн унций, в том числе из своего сырья сократилась на 2%. В 2017 г. компания планирует произвести из своего сырья 2,636-2,732 млн унций палладия, 581-645 тыс. унций платины. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $755-739, уровни сопротивления – $772-798.

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