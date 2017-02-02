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mfd.ruАналитикаКомментарии2 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": торги на российском рынке откро...
сегодня
10:09

Банк "Глобэкс": торги на российском рынке откроются ростом котировок на фоне итогов заседания ФРС

Мы прогнозируем рост индекса ММВБ на открытии торгов до 2243 пунктов на фоне заседания FOMC. Федрезерв оставил диапазон процентной ставки без изменений (0,75%), в заявлении комитета по открытым рынкам ничего нового не прозвучало. Реакция рынка была следующей – доллар ослаб к евро почти что до 1,08 на текущий момент, золото выросло на $13 до $1216 за тройскую унцию, доходность UST-10 снизилась на 6 п.п. до 2,45%, тем самым вернувшись к уровням прошлой торговой сессии, нефть выросла в цене на 1,5% до $56,6, несмотря на рост запасов на 6,5 млн баррелей. На этом фоне мы полагаем, что курс рубля окрепнет к доллару и евро. Возможно, что после окончания периода отчетности американских компаний спекулятивный капитал придет на развивающиеся рынки.

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