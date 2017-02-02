Открытие Брокер: Стоит ли ожидать резких движений на предпраздничной неделе

По итогам торгов 1 февраля индекс ММВБ вырос на 0,64% до 2231,68 пт., а РТС — на 0,29% до 1167,53 пт. Внешний фон вполне способствовал оптимизму, но реакция российских участников оставалась ограниченной. Высокая волатильность наблюдалась в акциях «Башнефти», которые торгуются в плюсе второй день подряд после закрытия оферты «Роснефти». Однако бурный дневной рост завершился незначительным повышением в 0,63% на закрытии дня. В какой-то мере, это говорит о завершении спекулятивного взлёта бумаги.

Сложившаяся краткосрочная тенденция к ослаблению рубля привела к активности покупателей в бумагах экспортёров: «ММК» (+3,44%), «Северсталь» (+2,61%), ГМК «Норникель» (+2,27%), Polymetal (+2,17%). Бумаги «ТМК» упали на 5,6% на сообщениях о вторичном размещении акций по цене ниже рыночной, за счёт которого компания намерена выкупить свои акции у «ВТБ» на основании опциона колл по договору расчётного беспоставочного форварда.

Аутсайдерами дня стали преимущественно бумаги внутреннего рынка: «ТГК-1» (-2,27%), «Дикси» (-1,07%), «ОГК-2» (-0,85%). «Газпром» (-0,1%) сократил с 1 февраля поставки по газопроводу OPAL в связи с отменой аукционов на февраль по решению европейского суда. С другой стороны, рекорды объёмов поставок в дальнее зарубежье обновляются «Газпромом» четвёртый месяц подряд. В январе потребителям было поставлено 19,1 млрд кубометров газа, или на 26% больше показателя января прошлого года. Компания «МТС» (+1,2%) повысила диапазон цены обратного выкупа акций с 253-283 рублей до 270-290 рублей. Общим позитивом для российских активов можно считать рост индекса PMI в обрабатывающих отраслях РФ до 54,7 пункта с 53,7 в декабре. Это максимальное значение с 2011 года. По данным все того же Росстата, инфляция в январе замедлилась до 5,1%, и это важно перед заседанием ЦБ РФ. Кроме того, Росстат сообщил в среду, что ВВП за 2016 год снизился на 0,2%, что заметно лучше многих официальных прогнозов и недавней оценки Минэкономразвития, где оценили снижение ВВП в 0,6%.

Перспективы повышения вероятности смягчения денежной политики ЦБ РФ вполне отразил рынок ОФЗ. Два аукциона Минфина общим объёмом 30 млрд рублей сопровождались спросом более чем в 111 млрд рублей.

Соответственно, можно предположить, что ЦБ не ограничится устными заявлениями, но, вероятно, всё же снизит ставку на 25 базисных пунктов, или, как минимум, обозначит свой план действий на ближайшие месяцы.

Американский рынок жил одной единственной идеей. Идея эта — заседание Комитета по операциям на открытом рынке. Для начала рынок был напуган крайне сильной статистикой ADP Services, показавшей создание 246 тыс. новых рабочих мест в январе американским частным сектором. Это выше ожиданий на уровне 165 тыс. Индекс ISM США в производственной сфере поднялся до 56,0 с 54,5 в декабре. Затем наступило время председателя ФРС Джанет Йеллен и её коллег. В итоговом заявлении говорится о том, что ситуация на рынке труда продолжила улучшаться, а экономическая активность расти малыми темпами. Между тем, инвестиции в основной капитал бизнеса были сдержанными. Уверенность потребителей и бизнеса выросли, но долгосрочные инфляционные ожидания не изменились. И далее почти полная копия предыдущего заявления о ставке, постепенное повышение которой позволит стимулировать дальнейшее улучшение на рынке труда и привести инфляцию к целевому уровню. В ФРС оценивают риски на рынках как сбалансированные и будут продолжать отслеживать ситуацию. В принятии будущих решений ФРС будет определять время и размер повышения ставки, оценивая реальные и ожидаемые экономические условия. Особое внимание будет уделено признакам инфляции. Тем не менее, Комитет ожидает, что развивающиеся экономические условия позволят лишь постепенное повышение ставки, которая какое-то время будет находиться ниже долгосрочного своего значения. С другой стороны, ФРС продолжит отслеживать экономические показатели, на основе которых и будут приниматься решения о повышении ставки. Естественно, ФРС продолжит реинвестировать доходы от вложений в разнообразные облигации, включая ипотечные. За сохранение текущей политики проголосовали все присутствующие члены Комитета. Если же заглядывать глубже в документ, то можно обнаружить несколько ключевых моментов, а именно некоторую насторожённость ФРС по поводу разрыва возросших ожиданий и уверенности потребителей и бизнеса по сравнению с реальными показателями в экономике. И это единственное место в заявлении, которое каким-то образом относится к новой администрации Белого дома. Впрочем, в Комитете явно рассчитывали на более высокие темпы роста инфляции, которые всё ещё остаются низкими в США. По итогам дня индексы незначительно подросли. Слабыми были секторы коммунальщиков, чей индекс в системе Dow упал ниже 200-дневной скользящей, а также энергетики. IT-сектор демонстрировал рост на фоне сильного отчёта Apple (+6,1%). После отчётов около трети компаний, чьи акции входят в расчётную базу S&P 500, в очередной раз можно отметить, что около трёх четвертей сообщают о прибыли выше ожиданий, а около половины отчитываются лучше ожиданий по выручке. Индекс волатильности снизился на 1,5% до 11,81. По итогам дня, DJIA прибавил 0,14% до 19890,94, S&P 500 — 0,03% до 2279,55.

Заявление ФРС оказалось достаточно мягким и предполагает следующее повышение не ранее, чем в II квартале. Соответственно, на азиатских торгах доллар слабел, а восприятие риска было низким. Индекс MSCI Asia-Pacific поднялся до максимума за четыре месяца в первые часы торгов, но затем продавцы вернули себе инициативу. В Гонконге торги проходили на отрицательной территории. Японский рынок также испытывал дискомфорт по поводу укрепления йены до 112,6 за доллар. Фунт также укреплялся в ожидании итогов заседания Банка Англии в четверг.

Австралийский доллар укрепился почти до трёхмесячного максимума на фоне высоких цен на сырье. Положительное сальдо торгового баланса Австралии выросло в декабре почти на 75% по сравнению с показателем ноября до

3,511 млрд AUD. К 8:50 (мск) Nikkei 225 составил 18882,14 (-1,39%).

Накануне рынок нефти демонстрировал рост, который был основан на слабом долларе и статистике Минэнерго. Однако оптимизма в цифрах по запасам не было, но ведомство сообщило о падении добычи в США до 8,915 млн бар. в сутки по сравнению с 8,961 млн бар. в сутки неделей ранее. С другой стороны, рост запасов нефти за прошлую неделю составил 6,47 млн бар. до 494,8 млн бар. Запасы бензина выросли на 3,9 млн бар., а дистиллятов — на

1,6 млн бар. Общий рост топливных запасов составил 5,3 млн бар. Импорт нефти на отчётной неделе вырос на 480 тыс. бар. в день до 8,3 млн бар. суточных поставок. И наконец, средний показатель спроса за четыре недели составил: 19,3 млн бар. общих топливных поставок в сутки, или падение на 1,9% за год, 8,2 млн бар. бензина в сутки, или сокращение на 5,7% за год, а также 3,7 млн бар. дистиллятов в сутки, или прирост на 5,0% за год. Золото было одним из главных получателей преимуществ от мягкого заявления ФРС. Ещё до публикации итогового заявления резервы SPDR Gold Trust увеличились в среду на 9,7 тонн до 809,74 тонн. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $56,63 (-0,30%), WTI — $53,64 (-0,45%), золото торговалось на уровне $1218,3 (+0,83%), медь — $5995,49 (+0,30%), никель — $10230 (-0,20%), палладий — $768,9 (+0,79%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,3% до 99,41. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,079 (+0,23%), GBP/USD — $1,267 (+0,13%), USD/JPY — 112,59 (-0,55%).

Следующие макроэкономические события запланированы на четверг: в 12:30 (мск) будет обнародована активность в строительном секторе Великобритании, в 13:00 (мск) — цены производителей еврозоны, в 15:00 (мск) — решение Банка Англии по ставке, в 15:15 (мск) ожидается выступление президента ЕЦБ Марио Драги, в 16:30 (мск) — первичные заявления на получение пособия по безработице в США. В начале дня российский рынок может показать рост на фоне мягкого заявления ФРС.

Однако нефть взяла курс на снижение, и это будет сдерживать российских участников торгов. В целом, можно ожидать движений индекса ММВБ в узком диапазоне +/-1,0%. У рубля также нет больших поводов для резких движений. В пятницу появятся первые данные о покупках валюты в среду, но данный отчёт будет казаться незначительным на фоне заседания Совета Директоров ЦБ РФ.

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