ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Снижение добычи и ослабление доллара способствовали росту нефтяных цен

На совещании ФРС ставка была сохранена на прежнем уровне. Немного смягчился тон сопроводительного документа и фьючерсы, отражающие вероятность повышения ставки, пошли вниз, а доллар немного снизился.

Цены энергоносителей в первый день февраля ощутимо подросли. Основным фоном для движения нефтяных цен можно считать выход свежих недельных данных EIA по запасам и добыче нефти в США. За неделю, закончившуюся 27 января 2017 года, коммерческие запасы нефти выросли на 6,466mb (до 494,762 с 488,296 mb неделей ранее).

Запасы моторного топлива за неделю выросли на 3,9 mb. А суммарные запасы нефти и нефтепродуктов – выросли на 5,3 млн. баррелей (до 2042,5 с 2037,3 mb). Как видим, рост суммарной позиции оказался не очень большим за счет ускоренного расхода в зимнее время пропан-пропиленовых фракций. Но все же суммарные запасы пока держатся систематически выше уровней прошедшего года. Стратегические запасы, распродажи которых теперь будут ожидать еженедельно, пока не шелохнулись, оставшись на отметке 695,1 млн. баррелей. Суммарный импорт нефти и нефтепродуктов за неделю подрос на 0,263 mb/d (до 5,013 с 4,75 mb/d неделей ранее).

Согласно оценкам EIA среднедневные объемы добычи за неделю, закончившуюся 27 января, снизились на 46 тыс. баррелей в сутки (до 8,915 с 8,961 mb/d неделей ранее). Страшно предположить: неужели команда Трампа тайно присоединились к соглашению стран ОПЕК+?.. От минимальных отметок добыча на текущий момент теперь выше на 487 тыс. баррелей. От максимумов лета 2015 года урони добычи теперь отделяет 695 tb/d (7,2%).

С началом февраля рынок с нетерпением ожидает первых данных добычи по странам ОПЕК+. Вчера со слов министра энергетик Александра Новака стало известно, что Россия по итогам января сократила объем добычи на 117 тыс. баррелей. Министр пообещал, что обязательства России по сокращению добычи будут выполнены досрочно. Напомним, что Россия в формате соглашения ОПЕК+ взяла на себя обязательство в течение 1 квартала 2017 года снизить добычу на 300 тыс. баррелей в день с октябрьских максимумов на уровне 11.23 млн. баррелей в сутки.

Глава госкомпании Ирака (SOMO) Фаллах аль-Амри заявил в среду, что Ирак в январе сократила добычу на 0,18 mb/d. (В соответствии с внутренним соглашением ОПЕК от 30 ноября Ирак должен снизить добычу на 0,210 mb/d). Ждем известий и от других участников договоренностей по сокращению добычи.

Данные из США о росте запасов вначале дали небольшой толчок вниз нефтяным ценам. Однако затем под действием известий о сокращении добычи цены стали расти. Ослабление доллара по итогам дня тоже способствовало укреплению нефтяных цен. В результате итогом первого дня февраля стал весьма заметный рост цен нефти.

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