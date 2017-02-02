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mfd.ruАналитикаКомментарии2 февраля 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется падением в п...
сегодня
09:54

ИК ЛМС: Российский рынок откроется падением в пределах 0,2%

Американские индексы в среду слабо выросли после решения ФРС США оставить ставку на прежнем уровне. S&P 500 вырос на 0,03%, Dow Jones – на 0,14%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,5%. Сегодня американские индексы снижаются. S&P 500 подешевел на 0,42%, Dow Jones – на 0,34%, Nasdaq – на 0,51%.

Нефтяные котировки в среду выросли на фоне сигналов активного сокращения добычи нефтедобывающими странами. Brent подорожал на 2,2% до $56.80, а WTI – на 2,03% до $53.88. Сегодня цены на нефть снижаются после скачка накануне. Brent снизился на 0,35% до $56.60 за баррель, а WTI – на 0,48% до $53.62 за баррель. Азиатские рынки снижаются, продолжая реагировать на действия Д. Трампа. Nikkei225 снизился на 1,1%, KOSPI – на 0,4%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,1%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по рынку труда, в частности о количестве граждан, впервые обратившихся за пособием по безработице на прошлой неделе. В Еврозоне опубликуют ежемесячный индекс цен производителей. В Японии обнародуют индекс потребительского доверия. В России сегодня Северсталь опубликует производственные результаты за 2016 год. ФСК ЕЭС, МРСК Сибири, банк Санкт-Петербург, Аэрофлот проведут заседание совета директоров.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке в пределах 0,2%

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