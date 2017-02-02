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mfd.ruАналитикаКомментарии2 февраля 2017 г.ИК Финам: Прогноз на утро: рост по ММВБ и укреп...
сегодня
09:46

ИК Финам: Прогноз на утро: рост по ММВБ и укрепление рубля в пределах 0,5%

Незадолго до открытия торгов в России внешний фон для отечественного рынка выглядит достаточно негативно. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,05%. Чистые вложения нерезидентов в японские облигации за неделю снизились на 1359,3 млрд йен, против 538,1 млрд йен за предыдущий период. Китайский рынок по-прежнему закрыт из-за национальных праздников. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,34%. Вчера поздно вечером ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0,5-0,75% годовых. При этом, сопроводительный комментарий регулятора не был слишком «ястребиным». Решение ФРС привело к заметному снижению индекса доллара.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,5%. Баррель Brent стоит $56,61, а Light - $52,7. Согласно вышедшим вчера вечером данных от EIA, запасы сырой нефти за неделю в США выросли на 6,5 млн барр, запасы жидких углеводородов в целом прибавили 5,3 млн барр. Тем не менее, добыча сократилась на 46 тыс. барр в сутки.

Несмотря на негативный внешний фон, на открытии торгов ожидается рост по ММВБ в пределах 0,5%. Котировки рисковых активов поддержит решение ФРС о сохранении ставки. Помимо этого, стоит отметить публикацию Росстатом неожиданно сильных результатов по динамике ВВП России за 2016 год: снижение составило всего 0,2%, против ожидавшихся 0,7%. Среди корпоративных событий стоит отметить публикацию финансовой отчетности Северстали по МСФО за 2016 год, что, скорее всего, приведет к повышенной волатильности в соответствующих бумагах. На валютном рынке ожидается укрепление рубля в пределах 0,5% на фоне снижения индекса доллара и неплохой статистики по нефтяному рынку. По слухам, Минфин начнет покупать валюту у ЦБ 7 февраля. Впрочем, вряд ли это окажет фундаментальное влияние на курс нацвалюты из-за небольших объемов и возможности ЦБ РФ не выходить с параллельными покупками на открытый рынок.

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