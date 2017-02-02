ГК Forex Club: Нефть всегда растет в феврале, а за ней и рубль

В среду рубль все же коснулся отметки 60,38, однако уже в четверг у российской валюты все шансы на рост. Те факторы, которые изначально поддерживали укрепление пары USD/RUB, теперь будут давить на нее.

Во-первых, нефть. В среду данные Минэнерго подтвердили внушительный рост запасов энергоносителя, и цены упали, но ненадолго. На рынок, в отсутствие новых факторов риска, вернулся спрос на Brent. Одной из причин восстановления цен стали сообщения России о том, что объемы добычи уже сокращены на 120 тыс. баррелей в день против прогнозируемых 100 тыс.

Более того, традиционно, февраль очень неплохой месяц для нефти по динамике. За последние 15 лет нефть падала лишь дважды в феврале. Средний прирост с 2000 года составил 5%, а за последние 10 лет – 4,1%. Обычно сезонный тренд роста нефти длится до апреля. Посмотрим, станет ли этот год исключением, но на четверг поддержку рублю Brent окажет.

Во-вторых, доллар. Прошедшее заседание FOMC США заставило рынок усомниться в том, что ФРС пойдет на повышение ставки уже в марте. И вообще шансов на то, что в 2017 году ужесточение пройдет лишь в два этапа после заседания стало больше. А это удар по позициям доллара. А значит, у USD/RUB есть шансы открыть торги «гэпом» вниз вблизи отметки 60,00.

Мексика не боится Трампа

Мексиканский песо, наконец-то, начал укрепляться против доллара, после того как в конце января был достигнут рекордный минимум на отметке 22,03.

Свою роль сыграла и техническая коррекция: за последние 3 месяца пара USD/MXN прибавил почти 10%. Однако не обошлось и без Трампа. После того как разговоры о строительстве стены получили реальное продолжение сработала поговорка "покупай на слухах, продавай на фактах".

Кроме того, новый президент начал гораздо резче высказываться по поводу силы американской валюты, заявляя, что некоторые центробанки манипулируют своими валютами в угрозу экономике США. Это моментально вызвало широкомасштабные распродажи доллара и помогли паре USD/MXN вернуться в район 20,70. Дальнейшей целью на пути вниз может стать отметка 20,50.

Алена Афанасьева, старший аналитик

Другая аналитика