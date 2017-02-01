ГК "Forex club": Российские активы растут, пользуясь слабостью доллара

В среду российские индексы предпринимают попытки возобновить рост. ММВБ добавляет 0,5%. РТС растет на 0,2%. В лидерах роста обычные (5,9%) и привилегированные (5,36%) бумаги Башнефти, ММК (3,35%).

В аутсайдерах оказались ТМК (-5,49%), ДИКСИ (-1,5%) и депозитарные расписки РУСАЛа (-1,09%).

Внешний фон преимущественно складывается позитивный. Фьючерсы на американские и европейские индексы начали рост. При этом, если европейские бенчмарки поддержала опубликованная днем ранее позитивная макроэкономическая статистика, то американские растут на фоне слабеющего доллара – падение национальной валюты благоприятно для корпораций. Сегодня позднее американский регулятор объявит решение по монетарной политике. Скорее всего, изменений внесено не будет. Но агрессивный тон комментариев представителей ФРС для рискованных активов может стать катализатором для очередной волны распродаж. На этом фоне ММВБ может снова попытаться вернуться к отметке 2200. Если он будет пройден, то целью станет ключевая поддержка 2160 – 2150.

Цены на нефть сегодня пытаются продолжить рост. Котировки марки Brent пытаются закрепиться выше отметки 56,00. Максимум был отмечен на 56,23. Вчера данные API отразили рост запасов. Если сегодня отчет EIA покажет аналогичную динамику, может начаться локальное снижение. Хотя фактором поддержки выступают слова министра нефти Саудовской Аравии о том, что она не опасается роста добычи нефти в США, пока он идет вровень с увеличением спроса на энергоресурсы. Скорее всего, в ближайшие дни Brent останется в пределах диапазона 53,70 – 57,25.

Рубль сегодня стабилен. Котировки USD/RUBдаже предпринимают попытки снизиться. Но движение носит крайне ограниченный характер. Все же для покупки рискованных активов не лучшее время. Мало того, что впереди решение ФРС США и решение Банка России по монетарной политике (в пятницу, 3 февраля), так еще и у нефти нет оснований для внушительного укрепления, что поддержало бы рубль. Не стоит забывать и о том, что Минфин в феврале начнет покупки валюты для пополнения резервов. Скорее всего, пара USD/RUB будет тяготеть к верхней границе установившегося диапазона 59,35 – 60,60.

Ирина Рогова, аналитик

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