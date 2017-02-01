Альпари: Евро/доллар задержится в торговом диапазоне 1,0658-1,0815

Евро замер в ожидании катализаторов, которые он сможет использовать для пробоя 1,08 или для снижения. Основная валютная пара во второй половине среды торгуется достаточно вяло, объемы сделок ниже средних уровней, несмотря на обилие макростатистики. В настоящее время евро стоит у отметки 1,0794, не в силах пробиться выше порога следующей фигуры. Поздним вечером на площадке будет жарко: сегодня закрывается первое в этом году заседание Федеральной резервной системы США, от которой ждут указаний на время пересмотра процентной ставки.

Евро/доллар находится у декабрьских максимумов, но вероятность того, что по итогам дня основная валютная пара все-таки закрепится выше 1,08, не велика. Федрезерв уже сделал шаг вперед и наметил три волны повышений ставки на этот год. Это во-первых. Во-вторых, состояние экономики позволяет ужесточить денежно-кредитную политику предстоящей весной так, чтобы до конца первого полугодия не возвращаться к этой теме. Ну и в-третьих, повышение ставок уже учтено в котировках валют. Пока же реальность такова: чем конкретней будет сегодня Джанет Йеллен, тем лучше для американской валюты.

Сегодняшняя статистика показала, что индекс деловой активности в производственном секторе в еврозоне за январь вырос к пику за 69 месяцев и составил 55,2 пункта против прогноза в 55,1 пункта. Чем выше цифра, тем мощнее указание на рост в секторе. Это положительно для евровалюты. Отдельно по ключевым странам видно неоднородную динамику: для Германии соответствующий показатель оказался чуть слабее ожиданий, для Франции – незначительно лучше прогнозов. На производствах все также отмечают расширение численности новых заказов, и это хорошо.

Довольно сильная статистика по еврозоне, публикуемая в последнее время, может отчасти нивелироваться растущими политическими рисками в свете грядущих выборов. Но пока инвесторы оценивают ее положительно, и это позволяет евро дорожать. Развитие событий в паре EUR/USD сегодняшним вечером напрямую будет зависеть от ФРС. Понятное дело, именно в среду повышения ставки не будет, но этого сейчас никто и не ждет. Торговый диапазон остается актуальным в границах 1,0658-1,0815.

Анна Бодрова, старший аналитик

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