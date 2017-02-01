Открытие Брокер: Пока растёт нефть, российский рынок будет воздерживаться от падения

К 15:11 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,47% до 2227,43 пт., а РТС — на 0,21% до 1166,54 пт. К середине дня индекс ММВБ демонстрировал незначительный рост. Объёмы относительно предыдущего дня вновь снизились. Внешний фон благоприятствовал росту, но оптимизм у российских участников был незначительным. Продолжили расти бумаги «Башнефти» (+6,71%), которые торгуются в плюсе второй день подряд после закрытия оферты «Роснефти». Тенденция к ослаблению рубля привела к активности покупателей в бумагах экспортёров: «ММК» (+3,74%), Polymetal (+3,18%), «Северсталь» (+2,19%), «НЛМК» (+1,88%). Бумаги «ТМК» (-5,97%) провалились на сообщениях о вторичном размещении акций по цене ниже рыночной, за счёт которого компания намерена выкупить свои акции у «ВТБ» на основании опциона колл по договору расчётного беспоставочного форварда. Аутсайдерами дня также стали бумаги: «Россети» (-1,69%), «Полюс» (-1,55%), «Дикси» (-1,5%), привилегированные «Мечел» (-1,5%), «ТГК-1» (-1,45%). Общим позитивом для рынка можно считать рост индекса PMI в обрабатывающих отраслях РФ до 54,7 пункта с 53,7 в декабре. Это максимальное значение с 2011 года. Впрочем, показатель не должен слишком обнадёживать, так как в IV квартале он явно указывал на оживление в промышленности, но общий эффект был незначительным из-за слабости розничных продаж и строительства. Кстати, кроме X5 Retail Group замедление роста выручки показали все розничные сети, что завершило их долгосрочный тренд на повышение. «Газпром» (-0,37%) сократил с 1 февраля поставки по газопроводу OPAL в связи с отменой аукционов на февраль по решению европейского суда.

Рубль незначительно слабел. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3365 рублей. Однодневная ставка MosPrime подросла до 10,36%, недельная снизилась до 10,40%, а месячная — до 10,46%. Некоторая напряжённость с краткосрочной ликвидностью наблюдалась на фоне аукционов ОФЗ. На первом из них Минфин предложил ОФЗ-ПК выпуска 24019 объёмом 15 млрд рублей. Спрос составил 49,087 млрд рублей, а средневзвешенная доходность по бумагам с погашением 16 октября 2019 года составила 10,37%. На среду также был запланирован аукцион ОФЗ с постоянным доходом, которые могут пользоваться меньшим спросом в связи с опасениями девальвации национальной валюты. С 1 февраля также начинаются покупки ЦБ РФ валюты в пользу Минфина, но существенного влияния на рынок данный факт не оказал. К 15:11 (мск) пара USD/RUB стоила 60,162 без изменений, EUR/RUB — прибавила 0,07% до 64,925.

После трёх дней снижения на европейские площадки вернулся рост. К тому же, сильно отчиталась компания Siemens AG (+3,48%) за счёт успехов в возобновляемой энергетике и цифровых услугах. Впрочем, общая статистика еврозоны также способствовала позитивным ожиданиям. Индекс PMI в промышленности зоны единой валюты поднялся до 55,2 пункта при ожиданиях 55,1 пункта. В Германии индекс немного не дотянул до прогноза и составил

56,4 пункта. В Великобритании показатель снизился до 55,9 пункта. Руководство Volkswagen AG (+1,1%) согласилось выплатить $1,55 млрд для погашения претензий по дизельному скандалу. К 15:10 (мск) DAX составил 11649,49

(+0,99%), CAC40 — 4807,75 (+1,24%), FTSE 100 — 7140,94 (+0,59%).

Рынок нефти отвлёкся от утреннего негатива, связанного с ростом запасов в США на 5,8 млн бар. (по данным API). Частично этому способствовали цифры из России, где добыча в январе упала на 98 тыс. бар. по сравнению с декабрём и составила 11,13 млн бар. в сутки. Впрочем, вечером всё может сильно поменяться на фоне выхода статистики Минэнерго. Основные прогнозы говорят о возможном росте официальных запасов на 2,2-3,3 млн бар. Ещё более серьёзные движения могут произойти в золоте. В среду завершается двухдневное заседание Комитета по операциям на открытом рынке, и есть высокая вероятность смягчения риторики. Во всяком случае, американский регулятор может взять паузу, чтобы оценить влияние решений Д. Трампа на экономику и инфляцию. К 15:10 (мск) контракт нефти Brent составил $55,96 (+0,68%), WTI — $53,13 (+0,61%), золото торговалось на уровне $1212,8 (+0,12%), медь — $5978,96 (-0,57%), никель — $10045 (+0,90%), палладий — $764,8 (+1,39%).

Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 99,51. AUD укреплялся на 0,2% против валюты США, пока CAD и NZD слабели в пределах 0,1%. К 15:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,08 без изменений, GBP/USD — $1,264 (+0,52%), USD/JPY — 113,28 (+0,44%).

Вечером в 16:15 (мск) будет обнародована статистика ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в 17:45 (мск) — индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 (мск) — индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в 18:30 (мск) — статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) — ФРС опубликует решение по ставке. Предстоящий день будет достаточно насыщенным на события: это и данные по рынку труда в США, и решение с комментарием ФРС. Кроме того, российский рынок также начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту на дополнительные нефтяные доходы. Индекс ММВБ стартует вблизи значений закрытия накануне. Главным отчётом для американского рынка стали новости Apple, которая показала рекордную выручку в IV квартале за счёт продаж iPhone. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,15%.

Пока растёт нефть, российский рынок будет воздерживаться от падения, а рубль от ослабления. Однако надежд на взлёт котировок нефти немного, поэтому краткосрочные перспективы оптимизма на российском рынке также ограничены.

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