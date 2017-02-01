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mfd.ruАналитикаКомментарии1 февраля 2017 г.ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent снова не смог закре...
сегодня
12:20

ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent снова не смог закрепиться на январских максимумах

Цены на нефть основных эталонных сортов вчера снова не смогли закрепиться вблизи январских минимумов после того как поступившая информация дала основания полагать, что запасы в США по итогам предыдущей недели снова подросли.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени снижались на 0,1% до 55,58 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дорожал на 0,1% до 52,83 доллара за баррель. Днем ранее Brent подымался до отметки 56,40.

Американский институт нефти в рамках своей выборки зафиксировал рост коммерческих запасов сырой нефти на 5,8 миллиона баррелей. Эти цифры будут использованы в отчете от Агентства энергетической информации, который будет опубликован сегодня. Согласно опросам информационного агентства Bloomberg ожидается рост запасов в целом по стране на 2,5 миллиона баррелей.

Рынок сейчас испытывает определённый дефицит факторов, которые могли бы поддержать цены на Brent в области близкой к 57-60 долларам. Эти отметки участники воспринимают еще как относительно высокие, а потому любые негативные данные воспринимаются как повод для продаж.

Похоже, что пока что цены продолжат пребывать в диапазоне 53-57 долларов за баррель, но как только мы получим фактические подтверждения того, что соглашение ОПЕК о сокращении добычи реализуется, это уже может стать поводом для движения в район 60 долларов за баррель. А шансы на это велики. О сокращении добычи заявили уже Кувейт, Саудовская Аравия и Ирак. Осталось только дождаться официальных данных от МЭА.

Валерий Полховский, аналитик

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