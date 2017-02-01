Альпари: Зависимость Европы от российского газа растет

В 2016 году поставки российского газа в Европу выросли почти на 30%. За девять месяцев они составили 160 млрд кубических метров. В январе поставки также держались на высоком уровне. По предварительным оценкам, они составят 19 млрд кубических метров. Таким образом, в январе может быть установлен рекорд по объёмам четвёртый месяц подряд. Это связано с холодной зимой в Европе и привлекательными ценами, по которым «Газпром» продаёт газ в Европу. В дальнейшем рост может приостановиться, так как зима заканчивается. «Газпром» уже объявил о вероятном ограничении поставок через Nord Stream и Opal

Для европейских потребителей российский газ остаётся самым дешёвым энергоносителем. Другие поставщики – Алжир, Норвегия, Иран – не могут полностью удовлетворить спрос на газ в Европе. А гипотетические поставки СПГ танкерами из США в разы дороже так же, как и гипотетические поставки газа из Ирана (периодически у европейских потребителей появляются идеи построить газопровод из Ирана в Европу). Неудивительно, что на «Газпром» приходится почти 50% приобретаемого Европой газа. В отдельных странах эта доля даже выше: в Германии более 60%, а в Бельгии, Финляндии, Словакии более 70%.

Европа зависима от российского газа и за 2016 год эта зависимость выросла, несмотря на третий энергопакет реформ в области газа и электроэнергии Евросоюза. Российский газ как источник энергии банально дешевле, а европейские потребители умеют считать деньги. Показательно, что «Газпром» в отличие от многих российских компаний, не внесён в санкционные списки. Политика политикой, а бизнес отдельно. На наш взгляд, в этом году «Газпром» может изменить тактику взаимоотношений с европейскими потребителями – перейти от стратегии увеличения объёма поставок к увеличению цен. У «Газпрома» есть и возможность нарастить поставки, но с точки зрения финансов предпочтительнее увеличение контрактных цен.

Роман Ткачук, старший аналитик

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