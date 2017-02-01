ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти во флете, но февраль выведет их из спячки

Цены нефти и нефтепродуктов за последние сутки немного подросли, но остаются в рамках боковой консолидации. А вот по ценам натурального газа в США произошел заметный откат вниз. Пик аномальных холодов декабря в стране стал постепенно забываться, да и наступающий месяц станет уже последним зимним месяцем, когда расходы газа существенно подрастают.

В среду в 18:30 по МСК. ожидается выход официальных данных по запасам и добыче нефти в США от агентства EIA и на рынке может быть интересно. Напомним, что по вышедшим накануне данным API запасы сырой нефти в стране за последнюю неделю выросли на 5.83 mb, запасы бензина выросли на 2.86 mb, дистиллятов на 2.27 mb. А вот запасы нефти в хранилищах Кушинга снизились на 0,906 mb.

Другим, еще более ожидаемым событием дня, будут решения Комитета по открытым рынкам ФРС США. Вероятность нового повышения ставки на этом заседании крайне низка (поскольку это первое заседание после предыдущего повышения, первое заседание в текущем году, и заседание, на котором произойдет смена 4 голосующих членов Комитета). Рынок оценивает ее лишь в 4%. Но если вдруг сценарий повышения будет реализован, то это отправит фондовые рынки вниз. Правда и без повышения фондовый рынок США начал сползать с рекордной высоты, на которую он взобрался за последний год. Рынки с опаской поглядывают на достигнутые индексом Доу Джонса высоты в 20 тыс. пунктов и многие опасаются масштабной коррекции даже без решения ФРС о повышении ставки. Колебания индексов уже и так порядком щекочут нервы.

А вот желаемое командой Трампа ослабление доллара может несколько поддержать номинированные в долларах активы. Январское ослабление доллара было уже достаточно убедительным. Уже в обозримой перспективе по этим вопросам можно ожидать знаковых решений новой администрации.

А еще с началом февраля постепенно начнут выходить данные по добыче нефти стран ОПЕК+. Это обещает быть наибольшей интригой ближайших дней. Опросы Reuters среди отраслевых экспертов показывают, что по результатам января объем добычи ОПЕК снизился больше, чем на 1 mb/d. Консенсус прогноз объемов добычи стран ОПЕК от Reuters в январе составил 30 против 31.17 mb/d в декабре. По данным министра энергетики России Александра Новака, снижение добычи нефти идет даже с опережением графиков. Но совсем скоро рынки начнут узнавать более точную картину новой реальности.

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