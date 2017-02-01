"Ай Ти Инвест": С приходом февраля сюрпризов от Д. Трампа станет ещё больше

Индекс промактивности PMI в Китае снизился в январе, но оказался лучше прогнозов. Значение индекса за январь составило 51,3 пункта против 51,4 пункта в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления КНР. Эксперты в среднем ожидали более существенного снижения, до 51,2 пункта. Ниже отметки 50 индекс не опускался уже 6 месяцев.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2017 года достиг 70-месячного максимума и составил 54,7 пункта против 53,7 пункта в декабре, что также было рекордом практически за шесть лет, как и ноябрьское значение - 53,6 пункта, свидетельствует исследование IHS Markit.

Аналогичные показатели по деловой активности сегодня днём выйдут по всем странам Еврозоны, а по США индекс будет опубликован в 18.00 по Москве. По Европе данные скорее будут сильные, А вот по Америке могут оказаться чуть слабее ожиданий. В ближайшем будущем стоит ждать спад почти всех показателей по экономике США, включая рынок труда.

Сегодня по Америке выйдет ещё одни важные цифры - изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (янв). Данные могут немного разочаровать. Если спад ещё не начался в январе, то его стоит ждать с февраля-марта точно. Слабые данные - это негатив для доллара и позитив для драгоценных металлов.

Опубликованный вчера индекс потребительского доверия в США в январе 2017 года опустился до 111,8 пункта, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в декабре значение индекса составило 113,3 пункта, а не 113,7 пункта, как ожидалось ранее. Эксперты, опрошенные MarketWatch, в среднем прогнозировали снижение показателя в январе до 112,9 пункта.

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в январе 2017 года достиг 70-месячного максимума и составил 54,7 пункта против 53,7 пункта в декабре, что также было рекордом практически за шесть лет, как и ноябрьское значение - 53,6 пункта, свидетельствует исследование IHS Markit.

Apple Inc. увеличила выручку впервые за четыре квартала, в частности, благодаря высокому спросу на новые модели iPhone, представленные компанией в сентябре прошлого года. Выручка Apple в четвертом квартале 2016 года подскочила на 3% - до рекордных $78,4 млрд.

Фондовые рынки Азиатского региона.

Фондовые индексы АТР преимущественно растут в среду, гонконгский Hang Seng снижается. Японский Nikkei 225 вырос в среду на 0,6%, более широкий индекс Topix - на 0,4%. Гонконгский Hang Seng упал на 0,7%. Биржи материкового Китая, а также Тайваня и Вьетнама, все еще закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,6%, новозеландский NZX-50 - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,5%. Индийский Sensex практически не изменился, индонезийский Jakarta Composite прибавил 0,6%, малайский FTSE Malay KLCI потерял 0,9%.

Российский рынок и торговые идеи.

Сегодня российские индексы имеют все шансы показать небольшой рост, но покупать на текущих уровнях мы ничего не рекомендуем. Потенциал роста по индексу ММВБ пока видится до отметки 2300 пунктов, а цели по коррекции находятся на отметках 2060 и 2000 пунктов, т.е. на 10-13% ниже. Из инвестиционных идей на этот год, в портфеле пока мы советуем удерживать сектор электроэнергетики и акции Сургутнефтегаза, обычку и префы. Интересен ГМК от отметки 8000 и ВТБ от отметки 6 копеек. Газпром из инвестиционных идей на этот год мы убираем. Вряд ли Газпром и Роснефть порадуют инвесторов щедрыми дивидендами. Эти компании опять получат поблажки и не станут направлять 50% от чистой прибыли на дивиденды. Остальные эмитенты будем рекомендовать к покупке, когда на рынках случится коррекция, а ждать её можно в коротких позициях по российским индексам , а также в долларах и золоте.

Рис.ММВБ1

Новости по компаниям:

Газпром с наступлением февраля сокращает прокачку по "Северному потоку" и OPAL, но не увеличит украинский транзит

Норникель в 2016г снизил производство палладия на 3%, платины - на 2%.

Норникель в 2016г снизил выпуск меди на 2% - до 360 тыс. т.

Норникель в 2016 г снизил выпуск никеля на 12%, до 235,75 тыс. т.

Валютный рынок:

Индекс доллара (DXY) вчера опустился ниже отметки 100 на резких заявлениях помощника Д.Трампа.

Евро ускорил рост в паре с американским долларом во вторник после заявлений советника президента США по торговле Питера Наварро о том, что курс евро сильно занижен. По словам П.Наварро, евро неоправданно дешев и Германия использует этот фактор для получения выгоды при торговле с США. Кроме того, он назвал позицию Германии главным препятствием подписанию торгового соглашения между США и ЕС.

Программы Д.Трампа подразумевают наращивание дефицита бюджета и госдолга, а также стимулирование экспорта, поэтому шансы на дальнейшее снижение доллара пока весьма высоки. Крепкий доллар Америке точно не нужен. Коррекцию до отметки 95 по индексу доллара мы можем увидеть в ближайший квартал.

Ключевая валютная пара евро-доллар пока тестирует ранее обозначенный диапазон 1.07-1.08. Если закрытие недели будет не ниже уровня 1.075, то цель на ближайшие 2-4 недели будет лежать в диапазоне 1.10-1.12

Как только на фондовых рынках начнётся коррекция, так мы сразу увидим бегство в защитные активы и укрепление японской иены. Первая цель коррекции по паре доллар-иена будет лежать вблизи отметки 110.

После новостей от ЦБРФ и Минфина о готовности выйти на рынок с валютными интервенциями для пополнения ЗВР российский рубль получил явный сигнал о финале своего укрепления. Сразу после этих новостей начались продажи на рынке ОФЗ, что привело к 2% падению российской валюты. Покупки Минфином иностранной валюты начнутся с февраля и будут не значительными, поэтому к резкому ослаблению рубля они не приведут, но потенциал падения у рубля сейчас явно больше, чем возможный потенциал укрепления. В диапазоне 59-60 рублей за один американский доллар мы рекомендуем покупать валюту с целью 65 рублей.

Рынок сырья:

Нефть:

По данным Американского института нефти (API), товарные запасы нефти в США по итогам прошлой недели выросли на 5,83 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в среду в 18:30 МСК, и эксперты ожидают, что они укажут на более умеренное повышение запасов - на 3 млн баррелей.

Для рынка нефти долгосрочные перспективы пока становятся всё хуже и хуже. Глава иракской госкорпорации SOMO Фалах аль-Амри заявил, что Ирак намерен вернуться к наращиванию добычи после того, как срок действия соглашения о сокращении истечет в июне.

Среди сланцевых копаний в США наблюдается стабильное восстановление. Ливия планирует в 2017-м году увеличить производство еще на 70% — до 1,25 млн баррелей в день. Интересно будет посмотреть на данные по добычи нефти среди сран ОПЕК. Если цифры за январь не совпадут с ожиданиями, то провал в ценах обеспечен процентов на 10%. Ну и не стоит забывать, что новый президент США Дональд Трамп обещает увеличить внутреннее производство нефти, нарастить экспорт и отказаться от покупки нефти у стран ОПЕК.

Золото:

С горизонтом до конца марта цели по золоту ждём в диапазоне 1250-1300$. Рост геополитических рисков, ухудшение ситуации на рынке труда США, рост дефицита бюджета США, рост инфляции в США, рост госдолга в США, разворот индекса доллара – вот такие ожидания должны стать драйверами для роста драгоценных металлов. Плюс, пересмотр долгосрочных ожиданий в плане монетарной политики ФРС. Также интригой является предстоящий “Брекзит”. Когда и в какой форме он случится, будет решаться в первых числах февраля.

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