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mfd.ruАналитикаКомментарии1 февраля 2017 г.Банк "Глобэкс": в преддверии заседания ФРС США ...
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10:05

Банк "Глобэкс": в преддверии заседания ФРС США торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия

По нашим прогнозам, индекс ММВБ откроется вблизи вчерашнего закрытия, около 2217-2220 пунктов. Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправлено в первый рабочий день после китайского нового года. Индексы США закрылись почти что с нулевым изменением. Инвесторы ждут решения Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США по верхнему уровню процентной ставки, заседание состоится сегодня вечером. Поэтому мы ожидаем увеличения флуктуации на американском рынке. На международном валютном рынке случилась интересная вещь – евро укрепился к доллару на 1% до 1,08 за евро. Виновником спекулятивного торжества трейдеров стал госчиновник США, заявивший о заниженности курса евро и извлечении Германией выгоды из этой ситуации.

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