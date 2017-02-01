Открытие Брокер: Рынок начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту

По итогам торгов 31 января индекс ММВБ снижался на 0,75% до 2217,39 пт., а РТС — на 0,98% до 1164,15 пт. Обстоятельства роста российского рынка были связаны с надеждами на быстрое налаживание отношений между США и РФ, а также существенным ростом котировок нефти по факту соглашения об ограничении добычи. Обе идеи перешли в разряд далёких по исполнению. Соответственно, рынок не имеет поводов для роста, только надежды на девальвацию рубля и компенсационное движение рублёвых бумаг. Во вторник лидерами дня стали акции «Башнефти», показав рост на 10,3%. (В предыдущий обзор закралась неточность).

Тем не менее, срок участия в оферте «Роснефти» истёк 30 января. На рынке остался незначительный объем свободных бумаг, и данное обстоятельство сыграло в пользу крупного участника, который разогрел котировки в свою пользу. Кроме того, в лидерах оказались: «ММК» (+3,54%), «РусАл» (+2,93%), «Кузбасская топливная компания» (+2,67%), Polymetal (+2,59%), «КАМАЗ» (+2,26%), привилегированные «Сургутнефтегаз» +2,23%. Спросом явно

пользовались акции компаний экспортёров вне сектора нефти и газа, что можно считать предварительной реакцией на планы Минфина девальвировать рубль. На противоположном полюсе завершили день бумаги: «Татнефть» (-3,4%), привилегированные «Транснефть» (-3,06%), «МРСК Центра» (-2,11%), «Система» (-2,03%), «Русгидро» (-1,98%), «ФСК ЕЭС» (-1,77%). ГМК «Норникель» (-1,46%) снизила производство никеля в 2016 году на 12%. На валютном рынке ситуация была спокойной. Только рубль заметно ослаб по отношению к евро, но смог удержаться от резких движений против доллара. Естественно, ослабление к евро было вызвано мощным укреплением единой европейской валюты после публикации статистики по инфляции за январь. В среду Минфин проведёт аукционы ОФЗ, что станет тестом для рынка в условиях, когда ведомство предлагает девальвировать рубль.

Торги в США завершились снижением индексов. Основным источником беспокойства остаются решения нового президента США. Иски против ограничений на въезд и эмиграцию уже подали штаты Вашингтон и Массачусетс. Между тем, падение на рынке, в основном, коснулось секторов тяжёлой промышленности, финансов и IT: General Electric (-0,87%), MMM (-0,34%), Caterpillar (-1,17%), Bank of America (-1,35%), Citigroup (-1,38%), Microsoft (-0,74%), IBM (-0,73%). Слабый отчёт Pfizer (+1,34%) оказался лишь прелюдией к повышению прогнозов, что сделало сектор здравоохранения одним из растущих вместе с коммунальщиками и строителями. Между тем, «индекс страха» подрос всего на 0,93% до 11,99. Чикагский PMI упал до 50,3 при ожиданиях 55,0. Индекс потребительской уверенности Conference Board снизился до 111,8 при ожиданиях 113,0 пт. По итогам дня DJIA снижался на 0,54% до 19864,09, S&P 500 — на 0,09% до 2278,87 пт.

Новый президент США Д. Трамп обрушился с критикой на страны, которые используют девальвацию валюты для создания экономических преимуществ. В частности, советник Трампа Петер Наварро обвинил Германию, которая пользуется недооценённым евро в своей внешней торговле. На азиатской сессии йена укреплялась до 112,08 за доллар, но затем вернула часть завоёванной территории. Евро укреплялся до $1,0812. Потери на работающих азиатских рынках были ограничены оптимистичным отчётом Apple. Компания сообщила как о росте выручки, так и о рекордной прибыли. Китайский рынок все ещё закрыт в связи с новогодними праздниками, но статистика вышла в положенное время. Китайский PMI в промышленности от NBS немного снизился в январе до 51,3 с 51,4 в декабре. Индекс в сфере услуг поднялся до 54,6 с 54,5. Статистика Новой Зеландии предоставила повод для ослабления местной валюты. Безработица в IV квартале выросла до 5,2 с 4,9% кварталом ранее. К 8:40 (мск) Nikkei 225 составил 19146,16 (+0.55%).

На рынке нефти пока наблюдается относительное равновесие. Накануне котировки подскочили на фоне слабого доллара и новостей о высокой дисциплине участия стран OPEC в сокращении производства нефти. Однако Американский институт нефти сообщил, что на неделе, завершившейся 27 января, коммерческие запасы нефти в США выросли на 5,8 млн бар. Опрос S&P Global Platts показал ожидания роста запасов на 2,2 млн бар.

Статистика API также показала рост запасов бензина на 2,9 млн бар., а дистиллятов — на 2,3 млн бар. Иными словами, пока OPEC сокращает добычу, американские запасы продолжают расти высокими темпами. На азиатском отрезке торгов доллар пытался отыграть свои потери, что оказывало давление на многие сырьевые контракты. К 9:00 (мск) контракт Brent стоил $55,42 (-0,29%), WTI — $52,7 (-0,21%), золото торговалось на уровне $1210,9 (-0,04%), медь — $6004,31 (-0,15%), никель — $9995 (+0,40%), палладий — $756,55 (+0,30%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 99,68. К 9:00 (мск) пара EUR/USD стоила $1,079 (-0,06%), GBP/USD —$1,257 (-0,06%), USD/JPY — 113,14 (+0,32%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:00 (мск) — индекс деловой активности в производственной сфере еврозоны, в 12:30 (мск) — индекс деловой активности в производстве Великобритании, в 16:15 (мск) — статистика ADP Services по занятости в частном секторе экономики США, в 17:45 (мск) — индекс деловой активности в производстве США, в 18:00 (мск) — индекс ISM США в производственной сфере и расходы на строительство, в 18:30 (мск) — статистика Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов, в 22:00 (мск) ФРС опубликует решение по ставке.

Предстоящий день будет достаточно насыщенным на события. Это и данные по рынку труда в США, и решение с комментарием ФРС. Кроме того, российский рынок также начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту на дополнительные нефтяные доходы. Индекс ММВБ стартует вблизи значений закрытия накануне.

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