ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы во вторник не показали единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС. S&P 500 снизился на 0,09%, Dow Jones – на 0,54%, высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 0,02%. Сегодня американские индексы растут. S&P 500 поднялся на 0,20%, Dow Jones – на 0,21%, Nasdaq – на 0,40%.

Нефтяные котировки во вторник выросли. Brent подорожал на 0,85% до $55.70, а WTI вырос на 0,34% до $52.81. Сегодня нефтяные котировки снижаются. Brent снизился на 0,29% до $55.42, а WTI – на 0,21% до $52.70 за баррель на сигналах роста запасов в США. Азиатские рынки в среду растут на фоне стабилизации курса доллара. Nikkei225 вырос на 0,6%, KOSPI прибавил 0,5%, австралийский индекс ASX All Ordinaries поднялся на 0,6%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по ипотеке, индекс экономических условий в производственной сфере. Минэнерго США обнародует данные о количестве запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране за неделю. Кроме того, завершится заседание ФРС США, на котором объявят уровень базовой процентной ставки. В Японии, Китае, Еврозоне, Германии, Франции опубликуют индекс деловой активности в промышленности.

Мы ждем нейтрального открытия торгов на российском рынке в пределах 0,1%.

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