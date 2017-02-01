Курс доллара 60.0851   Курс евро 64.2850  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruАналитикаКомментарии1 февраля 2017 г.ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в...
сегодня
10:01

ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%

Американские индексы во вторник не показали единой динамики в ожидании итогов заседания ФРС. S&P 500 снизился на 0,09%, Dow Jones – на 0,54%, высокотехнологичный индекс NASDAQ поднялся на 0,02%. Сегодня американские индексы растут. S&P 500 поднялся на 0,20%, Dow Jones – на 0,21%, Nasdaq – на 0,40%.

Нефтяные котировки во вторник выросли. Brent подорожал на 0,85% до $55.70, а WTI вырос на 0,34% до $52.81. Сегодня нефтяные котировки снижаются. Brent снизился на 0,29% до $55.42, а WTI – на 0,21% до $52.70 за баррель на сигналах роста запасов в США. Азиатские рынки в среду растут на фоне стабилизации курса доллара. Nikkei225 вырос на 0,6%, KOSPI прибавил 0,5%, австралийский индекс ASX All Ordinaries поднялся на 0,6%.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы данные по ипотеке, индекс экономических условий в производственной сфере. Минэнерго США обнародует данные о количестве запасов нефти, бензина и дистиллятов в стране за неделю. Кроме того, завершится заседание ФРС США, на котором объявят уровень базовой процентной ставки. В Японии, Китае, Еврозоне, Германии, Франции опубликуют индекс деловой активности в промышленности.

Мы ждем нейтрального открытия торгов на российском рынке в пределах 0,1%.

Другая аналитика

сегодня
10:51
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Цены нефти во флете, но февраль выведет их из спячки
сегодня
10:12
"Ай Ти Инвест": С приходом февраля сюрпризов от Д. Трампа станет ещё больше
сегодня
10:05
Банк "Глобэкс": в преддверии заседания ФРС США торги начнутся вблизи уровней вчерашнего закрытия
сегодня
10:05
КИТ Финанс Брокер, среда, премаркет: ФРС США в фокусе внимания
сегодня
10:02
Открытие Брокер: Рынок начнёт оценивать намерение Минфина покупать валюту
сегодня
10:01
ИК ЛМС: Российский рынок откроется нейтрально в пределах 0,1%
сегодня
09:55
Альпари: Курс рубля рискует уйти к уровню 60,70 руб.
сегодня
09:50
ИК Финам: Ожидается нейтральная динамика по ММВБ и ослабление рубля
сегодня
09:44
ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Чего ждать от заседания ФРС США?
сегодня
09:43
ИФК «Солид»: Инвесторы ждут вердикта ФРС и данных нефтяной статистики
сегодня
09:42
ГК Forex Club: Рубль упадет и на Трампе
оформить разрешение на применение в крaтчайшие сроки
Find out opening and closing time of Banks in UK
Онлайн кредитный калькулятор
Куплю лицензии у Протоса
 
Post Office in Australia. Opening times
крупнейший форум по сро в России
 
купить трафик
Деловая доска объявлений для бизнеса
© 2017 «МФД-ИнфоЦентр»
VDS для трейдеров
Top-100 блогов инвесторов, трейдеров и аналитиков