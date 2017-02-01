Альпари: Курс рубля рискует уйти к уровню 60,70 руб.

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 23,00 коп. (+0,38%), до 60,16 руб., курс евро – на 84,00 коп. (+1,31%), до 64,90 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,3 млрд (-3,03%), в паре евро/рубль – 233,9 млн евро (-22,98%).

Центральный банк России с 1 февраля понизил официальный курс доллара США к рублю на 7,67 коп., до 60,0851 руб. Официальный курс евро к рублю был установлен на отметке 64,285 руб., что ниже предыдущего дня на 14,83 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись ростом по доллару и евро. Тон торгам задал Минфин РФ, объявив о возможном ослаблении российской валюты на 10% в ближайшем будущем. По оценкам ведомства текущий курс рубля является завышенным и при стоимости нефти $55 за баррель должен составлять 64,9 руб. за один доллар США.

На фоне повышения нефтяных котировок рубль смог отыграть дневные потери у доллара США в течение четырёх часов. Курс доллара снизился c 60,21 до 59,87 руб., но при этом сдал позиции единой валюте. Евро подорожал на заявлениях советника нового президента США Дональда Трампа. Курс евро/доллар на рынке Форекс подскочил на 127 пунктов, до 1,0812, курс евро/рубль – до 65,05 руб.

Глава Национального Торгового совета Питер Наварро обвинил Германию в валютных манипуляциях. Он полагает, что Берлин искусственно занижает курс евро для получения преимущества в торговле с США и другими европейскими странами. В интервью Financial Times он также отметил, что единая европейская валюта превратилась в подобие дойчмарки.

Рубль не сумел воспользоваться слабостью американской валюты и ростом цен на нефть до $56,41. К закрытию торгов курс доллара вернулся к уровню 60,24 руб. Январь рубль закрыл ростом на 1,54%.

Налоговый период завершён. Цена на нефть сорта Brent шесть дней не может преодолеть уровень $56,50. У рубля практически не осталось драйверов для укрепления, кроме аукционов Минфина РФ и зарубежных инвесторов, которые в рамках carry trade инвестируют деньги в российские облигации.

Минфин РФ на аукционах 1 февраля планирует разместить облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 30 млрд руб. говорится в сообщении министерства.

Сегодня, 1 февраля, баррель Brent стоит $55,35 (-0,44%). Цена находится в отрицательной зоне из-за роста запасов сырой нефти в США. Последние данные Американского института нефти (API) зафиксировали недельное увеличение запасов черного золота на 5,8 млн баррелей, до 482,2 млн (прогноз был 3,3 млн баррелей). Аналогичный отчет сегодня выйдет от Минэнерго США.

Данные API сдержат рост нефтяных котировок до вечера, а значит, рубль будет находиться под давлением в первой половине дня. При снижении цен на Brent ниже $54,84 курс доллара двинется к уровню 60,70 руб. Достигнет он его быстро, так как рынок готов к ослаблению рубля. Нужен лишь негативный драйвер, чтобы запустить процесс.

Участники рынка находятся в ожидании публикации данных Минфина РФ по объёму покупок валюты. Без них спекулянты не знают, стоит гнать курс доллара к 64,9 руб. (расчетный уровень Минфина) или нет. Вечером ФРС США огласит решение по процентной ставке.

Рубль остался без поддержки и ему легче сейчас ослабляться, чем укрепляться. Поддержка осталась только от Минфина. В первой половине дня курс доллара может снизиться до 60 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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