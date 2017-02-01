ИК Финам: Ожидается нейтральная динамика по ММВБ и ослабление рубля

В среду утром перед открытием торгов на Московской бирже, влияние внешнего фона на российский рынок оценивается как умеренно положительное. Японский индекс Nikkei 225 растет на 0,48%. Индекс деловой активности в промышленности Японии в январе составил 52,7 пункта, предыдущее значение 52,8 пункта. Китайский рынок закрыт из-за национальных праздников. Тем не менее, Национальное Бюро Статистики Китая опубликовало январские данные индекса деловой активности в промышленности. Показатель составил 51,3 пункта, что чуть выше ожиданий. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,28%. Сегодня в 22.00 мск станут известны итоги первого заседания ФРС после инаугурации Трампа. Скорее всего, регулятор не пойдет на повышение ставки в ожидании раскрытия новым президентом подробностей своей экономической программы.

Нефтяные фьючерсы снижаются в пределах 0,3%. Баррель Brent стоит $55,42, а сорт Light находится $52,7. Согласно вышедшим этой ночью оценкам от API, запасы сырой нефти в США выросли на 5,8 млн барр. В 18.30 мск выйдут официальные данные по недельным запасам и добыче от EIA.

Несмотря на положительный внешний фон, на открытии торгов ожидается околонулевая динамика по ММВБ. Давление на котировки рублевых рисковых активов продолжат оказывать усилившиеся геополитические риски. На валютном рынке прогнозируется умеренное ослабление рубля к доллару США в пределах 0,5% на фоне снижения цен на нефть и умеренного роста индекса доллара после вчерашнего снижения.

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