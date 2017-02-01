ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Чего ждать от заседания ФРС США?

Вчера отечественные индексы закрылись на отрицательной территории. Актуализируется вопрос о дальнейших действиях ФРС США. «Мы ожидаем, что FOMC оставит на этой неделе политику без изменений и что будут лишь несущественные изменения в заявлении Комитета после заседания», – пишет экономист Nomura Лью Александр. «Однако, в последующие несколько недель может появиться новая информация. Ждем, что правительство Трампа предоставит больше подробностей касательно проекта бюджетных реформ к концу февраля. Кроме того, к мартовскому заседанию FOMC должно появиться понимание того, насколько сильно недавнее улучшение настроений в деловых кругах и потребительских настроений будет влиять на экономическую активность. Наконец, должно появиться больше информации об обсуждениях FOMC финансовых показателей». «Мы не ожидаем каких-то особенных новостей по результатам заседания FOMC», – пишет экономист Bank of America Merrill Lynch Мишель Мейер. «Тем не менее, мы ожидаем смену риторики. В частности, мы считаем, что ФРС отметит сокращение избытка рабочей силы и, возможно, улучшение показателей уверенности. По нашему мнению, эти перемены могут быть восприняты как некоторый ястребиный сигнал. Рынок учитывает лишь чуть больше двух повышений в этом году и еще два в 2018 году. Мы тоже ожидаем четыре повышения в этом и следующем году, но считаем, что есть риск увеличения темпов ужесточения политики к началу следующего года» (Источник: finance.yahoo.com).

Цены на золото закрепились выше отметки 1200 долларов, но есть не менее важное сопротивление 1220 долларов. На прошлой неделе Всемирный банк присоединился к «медведям» по золоту, дав прогноз по ценам на золото на 2017 год на уровне 1150 долларов за унцию в январском обзоре товарных рынков. «В 2017 году ожидается падение цен на драгоценные металлы на 7%. Основные причины падения – слабый инвестиционный спрос, перспективы укрепления доллара и рост реальных процентных ставок. Согласно прогнозу, цены на золото упадут на 8% на фоне слабого инвестиционного спроса. Серебро должно понизиться на 4%. Цены на платину же, по расчетам, должны немного повыситься ввиду вероятного сжатия объемов предложения. Риски падения включают в себя ускорение экономического роста и неожиданно сильный рост процентных ставок в США.

Риски же повышения включают геополитическую напряженность, рост спроса со стороны Китая и Индии, откладывание повышения ставок в США, а также недостаточность объемов шахтной добычи», – пишет Всемирный банк. Но в моменте нельзя не учитывать «фактор Трампа». Уровень неопределенности возрос в связи с торговой и иммиграционной политикой нового президента США. А недавно Трамп снова пожаловался на сильный доллар: «Другие страны получают выгоду за счет Америки посредством девальвации», – сказал Трамп, особо отметив в этой связи Китай и Японию. Несколько часов спустя советник Трампа по экономическим вопросам Питер Наварро заявил, что Германия эксплуатирует своих торговых партнеров путем «чрезвычайно недооцененного» евро.

Цены на нефть пребывают в узком коридоре. Трейдеры пытаются понять, какое влияние на цены могут оказать реформы Дональда Трампа в энергетической промышленности. В последние несколько недель на нефть давит вниз рост добычи сланцевой нефти в США. Выход из коридора в ту или иную сторону вероятен до конца недели. В четверг или в пятницу начнет появляться первая информация по объемам добычи отдельных стран в январе. Направление движения нефтяных цен определит направление движения на российском фондовом рынке.

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