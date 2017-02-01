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mfd.ruАналитикаКомментарии1 февраля 2017 г.ГК Forex Club: Рубль упадет и на Трампе
сегодня
09:42

ГК Forex Club: Рубль упадет и на Трампе

Во вторник рубль уже пересек границу 60,00, и это даже на фоне роста цен на нефть и широкомасштабного падения доллара США. Очевидно, что бегство из рисковых активов на фоне радикальных действий Трампа может продолжиться в течение текущей недели.

Кроме того, в среду нефть должна будет пройти очередной тест – данные по коммерческим запасам от Минэнерго США. Если объемы энергоносителя продолжат расти, это может вернуть на сцену страхи по поводу переизбытка предложения нефти на рынке, а также напомнит о наращивающих добычу «сланцевиках».

Вполне возможно, на этих событиях пара USD/RUB прибавит еще порядка 20-30 пунктов.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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