Альпари: Евро обновил сессионный максимум

На торгах в Европе единой валюте сначала удалось восстановиться против американского доллара до 1,0725 на растущей доходности американских облигаций. Затем после непродолжительной консолидации покупатели сдвинули сессионный максимум с 1,0725 на 1,0763 на фоне снижения доллара США и роста кросс пары евро/фунт. Вслед за парой евро/доллар даже снизилась доходность американских облигаций с 2,4915% до 2,4693%.

Укрепление евро вызвал глава Государственного торгового совета Питер Наварро. Он сообщил Financial Times, что Германия использует сильно недооцененный евро для преимущества над США и партнерами ЕС.

Пара евро/доллар достигла важного уровня сопротивления. Теперь кроссу евро/фунт и евро/доллар после ралли можно переходить в фазу коррекции. Чтобы курсы начали коррекционное движение, доходность американских облигаций должна начать повышаться.

В центре внимания участников рынка остаётся заседание FOMC.

Европейская статистика:

Розничные продажи в Германии в декабре упали на 0,9%м/м и 1,1% г/г (прогноз был 0,6% м/м и 0,3% г/г, предыдущие значения -1,7% м/м и 3,5% г/г).

Безработица в еврозоне за декабрь составила 9,6% (прогноз был 9,8%, предыдущее значение пересмотрено с 9,6 до 9,7%).

Предварительное значение индекса ВВП в еврозоне за IV квартал 2016 года составил 0,5% кв/кв, 1.8% г/г (прогноз 0,4% кв/кв, 1,7% г/г, предыдущие значения пересмотрены с 0,3% кв/кв, 1,7% г/г на 0,4% кв/кв, 1,8% г/г).

Предварительное значение индекса потребительских цен в Еврозоне за январь составило 1,8% г/г (прогноз был 1,6% г/г, предыдущее значение 1,1% г/г).

Окончательное значение индекса денежной массы М4 в Великобритании за декабрь составило -0,5% м/м, 6,2% г/г (предыдущее значение 0,4% м/м, 6,4% г/г).

Потребительский кредит в Великобритании за декабрь составил 1,0 млрд фунтов (прогноз был 1,7 млрд фунтов, предыдущее значение 1,9 млрд фунтов).

Изменение количества безработных в Германии за январь с учетом сезонных колебаний составило -26 тыс. (прогноз -5 тыс., предыдущее значение -20 тыс.).

Предварительное значение индекса ВВП во Франции за IV квартал 2016 года составил 0,4% кв/кв, 1,1% г/г (прогноз был 0,5% кв/кв, предыдущее значение 0.2% кв/кв, 0,9% г/г).

Владислав Антонов, аналитик

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