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mfd.ruАналитикаКомментарии31 января 2017 г.ГК Forex Club: Трамп нападает на евро
сегодня
16:24

ГК Forex Club: Трамп нападает на евро

EUR/USD получила сразу несколько стимулов для роста, но сможет ли она пойти дальше? Пара уже делала две серьезные попытки пройти 1,0770 и закрепиться выше 1,08. Во вторник были созданы неплохие предпосылки для того, чтобы пробой все же состоялся.

Во-первых, данные по рынку труда в Германии показали рекордно низкий уровень безработицы 5,9%, который не видели с 1990 года. Более того, инфляция в еврозоне продолжает расти. Она достигла отметки 1,8% вместо прогнозных 1,6% г/г. Все это говорит о стабилизации экономики. А, значит, ЕЦБ не надо будет прилагать усилия для дополнительного стимулирования. А, значит, евро будет расти.

Во-вторых, вверх пару EUR/USD подтолкнули традиционный спрос на евро через кросс EUR/GBP. Именно рост этого кросса и послужил первичным драйвером скачка EUR/USD вверх.

В-третьих, не обошлось без Трампа. Его советник по торговле Питер Наварро заявил, что Германия пользуется внушительно "недооцененным евро, чтобы эксплуатировать США". И это серьезная заявка на то, чтобы рост пары продолжился и дальше. Однако мы бы рекомендовали дождаться подтверждения пробоя отметки 1,08, прежде чем покупать пару.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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