Открытие Брокер: Рынок скоро сможет дать ответ на поставленные вопросы

К 15:15 (мск) индекс ММВБ снижался на 0,57% до 2221,40 пт., а РТС — на 0,77% до 1166,57 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на средних объёмах. Особых поводов для оптимизма у российских инвесторов нет. Нефть торгуется возле отметки $55, надежды на Д. Трампа постепенно иссякли. Существенный рост показывают акции «Башнефти» (+7,46%), так как по ним остался один день для участия в оферте «Роснефти». Кроме того, в лидерах дня оказались: «Кузбасская топливная компания» (+2,32%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (+2,08%), «ММК» (+1,7%), привилегированные «Башнефть» (+1,55%), «РусАл» РДР (+1,52%). На противоположном полюсе торговались: «ЭНЕЛ Россия» (-2,94%), «ТМК» (-1,93%), «Дикси» (-1,88%), «АЛРОСА» (-1,86%), «Соллерс» (-1,86%), «ОГК-2» (-1,7%). В целом, экспортёры вне нефтегазового сектора смотрелись достаточно сильно на фоне предложений Минфина девальвировать рубль на 10%. Между тем, динамика «голубых фишек» была преимущественно негативной, так как потеря надежд на скорую нормализацию отношений РФ и США грозит уходом горячих денег нерезидентов с российского рынка.

Рубль незначительно слабел против основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3320 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 10,35%, недельная — до 10,41%, а месячная — до 10,47%. В СМИ появилась информация о том, что Минфин в очередной раз выступил с предложениями девальвировать рубль на 10%. По мнению ведомства, это позволит сбалансировать бюджет и даже нарастить резервный фонд. Естественно, цена за баррель должна оставаться на текущем уровне. Заметим, что бюджет 2017 года рассчитан на основе $40 за баррель и 67,5 рублей за доллар. В случае реализации предложений Минфина, рублёвая цена барреля будет на уровне 3575 рублей. Одновременно с этим, с 1 февраля ведомство намерено предложить рынку новый выпуск пятилетних ОФЗ-ПД с постоянным купоном № 26220RMFS. Запланированный к размещению в течение года объем составляет 250 млрд рублей по номиналу с доходностью 7,4% годовых. Остаётся только представить возможный спрос на такую низкую доходность при вероятности девальвации рубля на 10%. Впрочем, уже в среду рынок сможет дать ответ на поставленные вопросы. К 15:15 (мск) пара USD/RUB выросла на 0,09% до 59,985, EUR/RUB — на 0,68% до 64,497.

Статистика в Европе оказалась весьма интересной. Прежде всего, стоит отметить ускорение инфляции в еврозоне до 1,8% в январе при прогнозе 1,6%. ВВП в IV квартале вырос на 1,8% при ожиданиях 1,7%, а безработица упала до 9,6% при ожиданиях 9,8%. Вполне ожидаемо, что евро избавился от утренней слабости и начал укрепляться. Некоторое оживление демонстрировали банковские бумаги в надежде, что отрицательные ставки ЕЦБ не просуществуют долго, а в розничном секторе позитив пришёл от торговой сети H&M (+5,2%), которая повысила свои ожидания на текущий год.

В остальном, некоторый рост индексов можно назвать техническим отскоком после двух дней распродаж. К 15:15 (мск) DAX составил 11692,91 (+0,09%), CAC40 — 4797,76 (+0,27%), FTSE 100 — 7160,82 (+0,59%).

Нефть смогла выйти из утреннего минуса за счёт ослабления рубля и надежд на сокращение поставок. По данным Reuters, в январе добыча в OPEC сократилась на 1,07 млн бар. В декабре 11 членов организации, которые попадают под ограничения, добывали 31,17 млн бар. Ливия и Нигерия исключены из данной сделки. Однако данных из OPEC может оказаться недостаточно.

Предварительные опросы показывают, что на рынке ждут очередного роста запасов в США по итогам прошлой недели. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,44 (+0,22%), WTI — $52,56 (-0,13%), золото торговалось на уровне $1203,6 (+0,87%), медь — $5943,68 (+1,54%), никель — $9910 (+2,38%), палладий — $753,85 (+2,09%).

Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на 0,4% до 99,99. AUD, CAD, NZD укреплялись в пределах 0,15% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,076 (+0,59%), GBP/USD — $1,246 (-0,18%), USD/JPY — 113,4 (-0,32%).

Вечером в 16:30 (мск) будет обнародован ВВП Канады, в 17:00 (мск) — индексы цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller, в 17:45 (мск) — Чикагский PMI США, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Conference Board. Период американской отчётности продолжается. Слабо отчитались Pfizer и Harley-Davidson, а производитель медицинского оборудования Danaher, напротив, увеличил прибыль и выручку. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1%. Российский рынок рискует остаться в минусе до конца дня. Ожидания по нефти всё ещё остаются негативными из-за роста добычи и запасов в США. С другой стороны, предложения Минфина могут привлечь покупателей акций возможностью защиты от девальвации национальной валюты.

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