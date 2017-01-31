Альпари: Понижение ставки ЦБ РФ может привести к всплеску инфляции

Во вторник днем российский рубль ослабевает в парах с иностранными валютами. К середине дня рост рублевых пар постепенно усиливается, основная причина усиления восходящей динамики — снижение цен на нефть. За USD к настоящему времени дают 59,98 руб. Евро стоит 64,3 руб. Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 1 февраля, составляют 60,08 руб. за американскую валюту (понижен на 8 копеек) и 64,28 руб. за евро (повышен на 15 копеек).

Цены на черное золото сегодня в середине дня ограниченно снижаются. Баррель североморской нефти марки Brent (мартовские контракты) торгуется в районе $55,3. Ближайшие значимые новости для сырьевого рынка выйдут только в среду, когда будут опубликованы обновленные данные по запасам нефти и нефтепродуктов в Соединенных Штатах, а также состоится заседание ФРС США. Не стоит упускать из виду фактор доллара, укрепление которого негативно влияет на товарные рынки. Более существенные поводы для движения появятся только в середине февраля после публикации январского отчета ОПЕК.

Тон на валютном рынке для рублевых пар сегодня задал Минфин РФ, объявив о возможном ослаблении рубля на 10% в ближайшем будущем. По оценкам ведомства, текущий курс завышен, для балансировки бюджета российская валюта должна быть несколько слабее.

На этой неделе состоится заседание ЦБ РФ. Мы предполагаем, что на фоне принятия нового временного бюджетного правила понижать ставку опасно — это может привести к всплеску инфляции. Реакция рубля на решение ЦБ, вероятно, будет нейтральной, жесткая политика регулятора усмирит дерзкий настрой «быков». В рублевых парах наметился разворот, пусть и локальный, — объем ставок против российской валюты сейчас максимальный с сентября прошлого года. Оптимистов по рублю по-прежнему больше, чем пессимистов, но переток уже заметен невооруженным глазом. В среднесрочной перспективе пара доллар/рубль может вырасти до уровня до 65.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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