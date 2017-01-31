Альпари: Индекс ММВБ проведет торги вторника в диапазоне 2210-2260 пунктов

Во вторник утром основные российские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. В США торги понедельника завершились падением ключевых индексов, а сегодня на премаркете индекс S&P500 продолжает снижаться. На Московской бирже с утра в лидерах роста оказались акции «Башнефти» в связи с последним днем оферты. «Роснефть» после покупки контрольного пакета выставила оферту по 3706,41 руб. за одну акцию. В лидерах падения находятся «ДИСКСИ» и «Мечел».

Цены на нефть незначительно снижаются, нефть марки Brent (мартовские контракты) торгуется на уровне $55,3 за баррель. В ближайшие дни ожидается выход данных по коммерческим запасам нефти в США, а также заседание ФРС. Все это может оживить рынок черного золота.

Рубль ослабевает к основным валютам. Пара доллар/рубль торгуется на уровне 59,95 руб., евро/рубль – на отметке 64,2 руб.

Сегодня утром появилась информация относительно расчетов Минфина по ключевым параметрам бюджетной системы и курсе рубля при осуществлении «временного бюджетного правила». По заявлению министерства, текущий курс рубля является завышенным и для стабилизации экономики требуется снижение курса национальной валюты примерно на 10%.

По расчетам Минфина, при реализации политики бюджетного правила и при постоянной покупке резервов на счета казначейства дефицит бюджета должен составить 0,7% от ВВП, резервный фонд пополнится на 241 млрд руб., а курс рубля должен составить 64,9 руб. за доллар. Для сравнения, при текущем уровне цен на нефть в районе $55 за баррель марки Brent без применения бюджетного правила дефицит бюджета РФ может составить 1,5% от ВВП, резервные фонды уменьшаться на 464 млрд руб. Минфин также заявил о том, что если при текущих значения цен на нефть и курса национальной валюты не применять бюджетное правило, то баланс федерального бюджета возможен только при цене на нефть на уровне $76 за баррель.

С прошлой пятницы по рублевым парам наблюдалась повышенная волатильность. Игроки ожидали заявлений руководства страны относительно масштабов предполагаемого воздействия на курс национальной валюты. И хотя ранее неоднократно говорилось, что бюджетное правило не должно оказывать влияние на плавающий курс рубля, мы видим, что расчеты Минфина это опровергают. Тем не менее, заявление ведомства вносит некую ясность относительно возможного уровня коррекции курса рубля, а это в свою очередь позволяет игрокам строить прогнозы о текущей ситуации на рынке, волатильности и предполагаемых изменениях курсов валют.

В связи с эти мы предполагаем, что в ближайшее время рублевые пары могут возобновить рост.

В корпоративном секторе сегодня масса событий. Заседание совета директоров проведут «Мечел», «МРСК Волги», «Мостотрест» и «Сургутнефтегаз». Производственные результаты за 2016 год опубликует ГМК «Норникель». Операционные результаты за 2016 год представит «КТК».

Во вторник Япония опубликовала данные по расходам домохозяйств, безработице и объемам промышленного производства. Банк Японии представил доклад по кредитно-денежной политике, объявил решение по процентной ставке и провел пресс-конференцию. Темпы роста ВВП за четвертый квартал опубликовала Франция и чуть позже аналогичные данные представит Канада. Данные по розничным продажам и безработице вышли в Германии. Статистику по инфляции опубликовали в Испании и Франции. С речью выступил глава ЕЦБ Марио Драги. Также в ЕС опубликуют темпы роста за четвертый квартал 2016 года и статистику по безработице. Индекс доверия потребителей выйдет в США.

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился нейтральный, индекс ММВБ проведет торги в диапазоне 2210-2260 пунктов.

Анна Кокорева, замдиректора аналитического департамента

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