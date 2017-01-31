ГК Forex Club: НЕФТЬ: нефть подешевела в январе, но дальше будет расти

Цены на нефть основных эталонных сортов утратили около 3% по итогам января по мере того как рост добычи в США несколько нивелировал значимость планов по сокращению добычи со стороны ОПЕК.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.30 по московскому времени по итогам месяца снижались в цене на 3,6% до 55,09 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI в Нью-Йорке дешевел на 3,2% до 52,38 доллара за баррель.

Страны ОПЕК 30 ноября приняли решение сократить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Их поддержали 11 крупнейших производителей вне картеля, которые в общей сумме планирую убрать с рынка 600 тысяч баррелей в сутки. Соответственно, в ноябре и декабре цены отметились ростом в сумме почти на 20%.

Однако, после того как котировки Brent достигли 55 долларов за баррель, энтузиазм покупателей существенно спал. Контракты с ближайшим сроком экспирации в основном торгуются в диапазоне 53-59 долларов за баррель.

Два ключевых фактора сдерживают их дальнейшее укрепление. Первый, это неуверенность в способности ОПЕК и не-ОПЕК полностью имплементировать достигнутые договоренности. Особенно, когда об этом говорит исторический опыт. Второй фактор, рост добычи в США. Число буровых постоянно растет, и к концу января достигло максимального значения с 2015 года, 566 штук.

Тем не менее, ситуация может быстро измениться. Страны ОПЕК очень серьезно нацелены на сокращение. Большинству из них нужна цена около 70 долларов за баррель для исполнения бюджетов. Представители их нефтяной отрасли регулярно проводят вербальные интервенции. Учитывая, что ОПЕК и 11 стран не-ОПЕК в сумме добывают 50% нефти в мире, они могут обеспечить цену, которая бы их устроила.

С другой стороны, сланцевые компании в США сейчас добывают около 3 млн. баррелей в сутки и даже если выйдут на пик 214 года, то это будет около 4 млн. Они не обладают ресурсами переигрывать ОПЕК и не-ОПЕК, если те координируют действия и выполняют свои договоренности. Полагаю, что как только мы станем получать данные подтверждающие приверженность стран пакту сокращения добычи, котировки попробуют закрепиться выше 60 долларов за баррель. Скорее всего, в феврале-марте.

Валерий Полховский, аналитик

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