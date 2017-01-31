Открытие Брокер: Фискальная политика Трампа может оказать давление на рынок золота

Рынки драгоценных металлов сегодня показывают небольшое снижение под давлением укрепляющегося курса доллара США, но наиболее сильное падение наблюдается в палладии под влиянием технических продаж. Дополнительное негативное влияние оказывает отсутствие китайских инвесторов на рынке в связи с начавшимся празднованием Лунного нового года. Инвестиционный спрос в серебряных и платиновых ETF-фондах снизился, запасы в золотых и палладиевых ETF-фондах не изменились. Цены на золото в пятницу восстановились к уровню $1198 под влиянием выхода более низкой оценки роста ВВП США в 4 кв. 2016 г., чем ожидалось, однако сегодня цены на золото вернулись к уровню $1190. По опросу Рейтер, аналитики понизили ожидания темпов роста цен на золото в 2017 г. после разочаровывающей динамики рынка в 4 кв. 2016 г. на фоне снижения интереса к инвестициям в металл под влиянием роста процентных ставок в США и укрепления американского фондового рынка. Политика Дональда Трампа, направленная на увеличение госрасходов и снижение налогов, по мнению опрошенных, окажет негативное влияние на цену золота.

Аналитики ожидают четырехкратного повышения ставок ФРС США в 2017 году. Политические перемены в Европе будут поддерживать рынки золота и серебра в 2017 году. Ожидается слабый промышленный спрос на серебро в 2017 году, что обусловит повышенную волатильность цен, но в целом фундаментальные факторы для рынка серебра выглядят устойчиво. Среднегодовая стоимость золота в 2017 г. может составить $1250, серебра – $17,70. По прогнозу банка Societe Generale, среднегодовая стоимость золота в 2017 г. составит $1150, в 2018 г. – $1125. Среднегодовая стоимость серебра в 2017 г. составит $16,5, в 2018 г. – $16. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1182-1163, уровни сопротивления – $1198-1220. Цены на серебро в пятницу в корреляции с рынком золота резко выросли к уровню $17,257, после чего опустились к уровню $17,10. Отношение золота к серебру составляет 69,52 пункта. Отношение платины к серебру составляет 57,24 пункта.

По инициативе Дональда Трампа в 2017 г. может быть введен пограничный налог в 20% на все импортируемые из Мексики товары, что может затронуть импорт в США мексиканского серебра и руд с содержанием металла. Производство серебра в Мексике составляет 5900 тонн в год, что является максимальным объемом в мире, а производство серебра в США составляет около 1100 тонн в год. Недостаток внутреннего производства серебра в США может обусловить рост импорта серебра в страну. Импорт серебра в 2014 г. составил 2840 тонн, в 2015 г. – 3440 тонн, в 2016 г. – оценивается на уровне 5000 тыс. тонн. Возможное возникновение временного дефицита серебра на внутреннем рынке США может привести к резкому росту цен на металл. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $17,0-16,63, уровни сопротивления – $17,22-17,31.

Цены на платину в пятницу снижались к уровню $965 под влиянием падения цен на золото, после чего восстановились к уровню $983. Спред между золотом и платиной составляет 207$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $965-937, уровни сопротивления – $990-1000. По опросу Рейтер, среднегодовая стоимость платины в 2017 г. составит $1003, в 2018 г. – $1100. Снижение ювелирного спроса в Китае и возможное падение использования металлов в автомобильной промышленности будут оказывать негативное влияние на рынок. Возможный рост инфляции окажет поддержку рынку. Цены на палладий в корреляции с рынком золота и платины упали до уровня $711, после чего подросли к уровню $745, но вновь опустились к уровню $730. По опросу Рейтер, среднегодовая стоимость палладия в 2017 г. составит $726, в 2018 г. – $783. Ограниченное предложение металла из ЮАР и России будет поддерживать рынок в состоянии дефицита. В то же время возможный рост продаж автомобилей в США и более жесткое регулирование системы выхлопных газов приведут к росту спроса на палладий. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $711-698, уровни сопротивления – $745-772.

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