ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": остается один день для формирования среднемесячных уровней поставок нефти

Цены на газ в США за день потеряли 3,8%. Снижение цен нефти и нефтепродуктов было ровным, но не столь ощутимым.

Сегодня последний день января, который постепенно будет уходить в историю. Через некоторое время страны ОПЕК+ уже будут подводить итоги январских поставок нефти. Хотя ряд стран, включая представителей Ирака, Ирана и некоторых других заявляют о готовности увеличивать поставки, однако в целом по ОПЕК прогнозы утешительные. Так, стало известно, что объем морских поставок нефти ОПЕК за период в 4 недели до 11 февраля сократится на 1.7%. Объем сырой нефти в танкерной погрузке сократится в указанный период времени до 480 млн. баррелей по сравнению с 491.51 млн. баррелей в предшествующем аналогичном периоде. Ряд стран в течение месяца заверяли, что осуществляли сокращение добычи и поставок.

Министр энергетики России Александр Новак так оценил текущую ситуацию:

«Результаты работы с начала года, на наш взгляд, превосходят ожидания, и многие страны выполняют свои обязательства даже в более быстрые сроки и в большем объеме, чем предусмотрено соглашением!». Аналогично о превышении планов по сокращению рапортуют российские компании. Так что шансы на выполнение сокращение добычи от ОПЕК+ в ближайшие месяцы остаются высокими.

Важным вопросом остается дальнейшая динамика добычи нефти в США. Рост добычи там, в известной мере, может компенсировать сокращения со стороны стран ОПЕК+. Имеющееся у США оружие сланцевой нефти они могут использовать, в том числе, и для воздействия на динамику цен, снижая их величину для внутренних потребителей. Рост предложения нефти в США уже привел к тому, что опускавшийся почти до нуля спред цен между сортами Brent и WTI в конце 2016 года вновь расширился и в дальнейшем эта разность цен может еще возрасти, особенно при опережающем росте предложения со стороны США.

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