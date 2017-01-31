Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается рост до 1,0740

В понедельник торги по евро завершились в небольшом минусе. Несмотря на падение до уровня 1,0620, «евробыкам» удалось частично восстановить дневные потери. Единая валюта подешевела к доллару на заявлениях представителя ЕЦБ Эвальда Новотны. Он сказал, что Brexit может привести к значительным проблемам, а также, что ЕЦБ не будет обсуждать сворачивание QE до осени. На американской сессии цена вернулась к уровню 1,0709.

Сегодня днём выступит глава ЕЦБ Марио Драги и Европа опубликует предварительные данные по ВВП за четвертый квартал. Речь Драги на пресс-конференции после заседания ЕЦБ обычно оказывает сильное влияние. Все остальные его выступления на валютный рынок не действуют.

Вторник начнется двухдневным заседанием Комитета открытого рынка ФРС США. Ожидается, что регулятор сохранит ставки на прежних уровнях. Событие важное для рынков, но вряд ли окажет сильное влияние на рынок.

После вчерашнего отскока от минимума 1,0620 сформировался дневной «молот». Пробой трендовой линии оказался ложным. В связи с этим во вторник по прогнозу рассматривается снижение в район 1,0661 и рост до 1,0740. Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0662, максимум – 1,0740, закрытие – 1,0710.

В 11:00 мск в еврозоне выступит глава ЕЦБ Марио Драги.

В 11:55 мск в Германии выйдут данные по изменению числа безработных за декабрь.

В 12:30 мск Великобритания опубликует чистый объем кредитования частных лиц за декабрь, выйдут данные по денежной массе М4 за декабрь, число одобренных ипотечных кредитов за декабрь.

В 13:00 мск еврозона представит предварительный индекс потребительских цен за январь, предварительный прирост ВВП за четвертый квартал 2016 года, данные по уровню безработицы за декабрь.

В 16:30 мск в Канаде выйдет статистика по приросту ВВП за ноябрь, индекс цен на сырьевые товары за декабрь, индекс цен производителей за декабрь, США – опубликуют индекс цены рабочей силы за четвертый квартал 2016 года.

В 17:00 мск в США выйдет индекс цен на жилье от S&P/CS за ноябрь.

В 17:45 мск в США выйдет индекс деловой активности Chicago PMI за январь.

В 18:00 мск в США выйдет индекс потребительского доверия от СВ за январь.

Владислав Антонов, аналитик

Другая аналитика