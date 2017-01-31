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mfd.ruАналитикаКомментарии31 января 2017 г.Банк "Глобэкс": во вторник на российском рынке ...
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10:07

Банк "Глобэкс": во вторник на российском рынке продолжится коррекция

Мы ожидаем, что во вторник индекс ММВБ продолжит корректироваться вниз в течение дня на фоне закрытия торгов в красной зоне американских и азиатских фондовых площадок. На валютный рынок влияет приближение заседаний Федрезерва США и российского Центробанка по процентным ставкам, что приводит инвесторов к некоторому замешательству. Поэтому вероятна боковая динамика движения иностранных валют к рублю. Стоит отметить, что после уплаты всех налогов банкам потребовалась рублевая ликвидность, которая была предоставлена регулятором через аукцион РЕПО (2 дня). По итогам аукциона банки привлекли 270 млрд рублей, спрос составил 541 млрд рублей. При этом однодневная кредитная ставка снизилась на 7 б.п. до 10,41%. Ожидаем, что следующий депозитный аукцион пройдет без существенных объемов.

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