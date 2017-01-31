Открытие Брокер: Начало дня на российском рынке может вновь оказаться за «медведями»

По итогам торгов 30 января индекс ММВБ упал на 1,41% до 2234,14 пт., а РТС — на 1,67% до 1175,64 пт. Президентам США и РФ не удалось подарить рынку сюрприз в виде прорывных договорённостей, что окончательно перевело вопрос об улучшении отношений между двумя государствами в статус «долгостроя». Более того, решения новой администрации США оказались весьма резкими, что вызвало недовольство у корпоративной Америки. Ограничения эмиграции и въезда в США являются вполне нормальной мерой для изоляционистов, но может показаться угрозой тем, кто привык себе ни в чем не отказывать. Аутсайдерами дня на российском рынке стали: «Яндекс» (-3,42%), «Татнефть» (-3,22%), «Северсталь» (-2,95%), «Магнит» (-2,78%), «Сбербанк» (-2,41%). Бумаги «Магнита» остаются под давлением после публикации отчётности за 2016 год, которая показала резкое замедление роста розничного бизнеса. Сеть «Окей» также отчиталась в понедельник о своей деятельности, и тенденция полностью подтвердилась. По итогам 2016 года выручка «Окей» выросла на 7,6%, а вот в IV квартале рост составил всего 4,8%. Естественно, ближе к аутсайдерам расположились и бумаги нефтегазового сектора: «ЛУКОЙЛ» (-2,24%), «Газпром» (-2,13%; который в текущем году регулярно обновляет рекорды по объёмам поставок в дальнее зарубежье), «Роснефть» (-0,75%). Частичной компенсацией негатива на рынке стали бумаги: «Кузбасская топливная компания» (+3,74%), «Соллерс» (+2,87%), «Интер РАО» (+2,77%), «ФСК ЕЭС» (+2,38%), «Россети» (+1,85%), «Аэрофлот» (+1,42%). Валютные торги проходили спокойно, и курс рубля существенно не изменился, хотя в понедельник завершился налоговый период. Тем не менее, цена на нефть осталась в районе $55 за баррель, что явно не стимулирует ослабление российской валюты. Позднее вечером МЭР опубликовало свои оценки ВВП за 2016 год. За весь год ВВП снизился на 0,6%, в IV квартале падение составило 0,3%, а вот за декабрь вовсе ускорилось до 1,0%. Основными проблемными точками были розничная торговля и строительство, хотя в промышленности наблюдался рост.

Торги в США завершились снижением индексов. Новые указы Д. Трампа явно не понравились топ-менеджерам IT-компаний, в которых доля иностранных сотрудников часто превышает половину, но основное снижение всё же показали бумаги энергетиков, которые отреагировали на снижение котировок «чёрного золота»: Transocean (-7,05%), Chevron Corp. (-1,73%), Exxon Mobil (-0,76%), ConocoPhillips (-3,94%). И естественно, пессимизм не обошёл стороной бумаги финансовых учреждений и самих IT-гигантов: Bank of America (-1,76%), Citigroup (-0,88%), JPMorgan (-1,04%), Alphabet (-2,51%), Microsoft (-0,99%). Индекс волатильности резко подскочил на фоне новых указов, отражая растущую неуверенность. VIX вырос на 12,29% до 11,88 пт. Статистика в США поводов для пессимизма не предоставила, но рынок проигнорировал данный факт. Объем незавершённых сделок по продаже недвижимости в декабре вырос на 1,6% при ожиданиях 1,1% роста. В итоге, DJIA снизился на 0,61% до 19971,13, S&P 500 — на 0,6% до 2280,9 пт.

Неуверенность инвесторов сохранилась и на азиатской сессии. Кроме того, Банк Японии вновь не стал изменять свою политику, что привело к укреплению йены до 113,5 за доллар и падению акций на Токийской бирже. Снижение прогноза по прибыли привело к эпическому обвалу бумаг NEC на 16%. Безработица в Японии осталась на уровне 3,1%, а рост промышленности в декабре составил 0,5%. С другой стороны, активность в Азии оставалась низкой. В Гонконге, Вьетнаме и КНР продолжаются новогодние праздники. К 8:50 (мск) Nikkei 225 составил 19072,75 (-1.53%).

В рамках азиатской сессии дорожали металлы, а нефть торговалась в небольшом минусе. Goldman Sachs ожидает, что в 2017 году производство нефти в США увеличится на 290 тыс. бар. по сравнению с 2016 годом. Впрочем, это один из достаточно скромных прогнозов, так как на рынке ожидают и более сильного прироста. Частично это стимулируется также наличием спреда между WTI и Brent, который позволяет экспортировать незначительные объёмы из США. Кстати, стоимость сентябрьских контрактов Brent на $1,2 выше мартовских, а в марте 2018 года цена контракта ниже сентября 2017 года. В последнее время структура контанго на рынке начала разваливаться, отражая ожидания более высокого производства в будущем. Мартовские контракты 2019 года всего на $0,4 дороже текущей цены. И это в сравнении с тем, что до решения OPEC 30 ноября разница превышала $3-5. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,25 (-0,13%,) WTI — $52,44 (-0,36%), золото торговалось га уровне $1200,6 (+0,62%), медь — $5875,34 (+0,38%), никель — $9705 (+0,26%), палладий — $749,4 (+1,48%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,1% до 100,33. К 9:10 (мск) пара EUR/USD стоила $1,07 (+0,09%), GBP/USD — $1,251 (+0,23%), USD/JPY — 113,38 (-0,33%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:00 (мск) — розничные продажи в Германии, в 10:45 (мск) — инфляция во Франции, в 11:00 (мск) — говорит президент ЕЦБ Марио Драги, в 11:55 (мск) — безработица в Германии, в 13:00 (мск) — инфляция в еврозоне, ВВП за IV квартал и безработица, в 16:30 (мск) — ВВП Канады, в 17:00 (мск) — индексы цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller, в 17:45 (мск) — Чикагский PMI США, в 18:00 (мск) — индекс потребительской уверенности Conference Board. Начало дня на российском рынке может оказаться вновь за «медведями». Разочарование в ближайших перспективах отношений РФ и США подкрепляется общей обеспокоенностью на рынках. К тому же, российская статистика за декабрь показала, что промышленность — это ещё не вся экономика. Как минимум, слабые розничные продажи являются поводом для дальнейших распродаж акций розничных сетей. И естественно, под давлением будут бумаги, которые показали самый сильный рост в надежде на изменения условий для РФ.

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