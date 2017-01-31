ИК ЛМС: Российский рынок откроется падением на 0,1-0,2%

Американский рынок вчера закрылся в минусе на фоне мер, принятых Д.Трампом, для ограничения миграции. S&P 500 подешевел на 0,6%, Dow Jones – на 0,61%, высокотехнологичный индекс NASDAQ – на 0,83%. Сегодня американские индексы в нулях. S&P 500 снизился на 0,32%, Dow Jones – на 0,28%, Nasdaq – 0,30%.

Нефтяные котировки в понедельник снизились на фоне признаков роста активности нефтедобычи в США, которые нивелируют достижения стран ОПЕК в сокращении добычи. Brent упал на 0,52% до $55,23, а WTI –на 1,02% до 52,63. Сегодня цены на нефть продолжают снижаться. Brent подешевел на 0,11% до $55.26 за баррель, а WTI – на 0,32% до $52.46 за баррель. Азиатские рынки снижаются вслед за американским рынком. Nikkei225 упал на 1,5%, KOSPI снизился на 0,6% , австралийский индекс ASX All Ordinaries потерял 0,7%. Биржи Китая и Гонконга все еще закрыты в связи с празднованием Нового года по лунному календарю.

Сегодня выйдут очень значимые макроэкономические данные по развитым странам. В США будут опубликованы индекс сопоставимых продаж крупнейших розничных сетей, индекс деловой активности, индекс делового доверия, а также состоится заседание FOMC ФРС США проведет двухдневное заседание, на котором обсудит состояние экономики и примет решение о размере базовой ставки. В Еврозоне опубликуют данные об изменении потребительских цен в январе, уровень безработицы в декабре, а также изменение ВВП в IV квартале. В Японии завершится двухдневное заседание банка Японии, по итогам которого объявят ориентир денежной базы на ближайшее время, а также макроэкономический прогноз. В России сегодня Сургутнефтегаз, Мостотрест, МРСК Волги и Мечел проведут заседание совета директоров. Норникель и КТК опубликуют производственные результаты за 2016 год.

Мы ждем негативного открытия торгов на российском рынке на уровне 0,1-0,2%

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