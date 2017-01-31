ИК Финам: Утром ожидается небольшой рост по ММВБ и заметное ослабление рубля

Незадолго до старта торговой сессии на российской площадке для рынка сложился негативный внешний фон. Коррекция на внешних рынках началась после вступления в силу указа Трампа об ограничениях на въезд мигрантов в США, что создает риски усиления политики протекционизма и в целом провоцирует неопределенность в отношениях между крупнейшими странами. Японский индекс Nikkei 225 снижается на 1,48%.

Согласно предварительным данным, индекс промпроизводства за декабрь прибавил 0,5%, что заметно выше ожиданий. Ключевая ставка центрального банка Японии осталась на уровне -0,1%, как и ожидалось. В КНР рынки закрыты из-за празднования Нового года по лунному календарю. Вчера китайский индикатор CSI300 закрылся ростом 0,36%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,28%.

Котировки нефтяных фьючерсов к текущему моменту снижаются в пределах 0,5%. Баррель Brent стоит $55,18, а Light котируется вблизи $52,39. Вот уже два месяца подряд нефтяной рынок остается в боковике, пытаясь найти баланс между ростом добычи, запасов и усилением буровой активности, которые нивелируются снижением индекса доллара и соглашением ОПЕК+ о сокращении производства.

Судя по всему, несмотря на достаточно негативный внешний фон, сегодня в первой половине дня стоит ожидать небольшого роста по ММВБ в пределах 0,1-0,3%. В понедельник рынок сполна снял ту перекупленность, которая возникла в пятницу на ожиданиях успешных переговоров Путина и Трампа касательно санкций. В рамках вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ прибавил немногим более 0,1%. Среди корпоративных событий внимания заслуживает публикация операционных результатов КТК и ГМК Норильский Никель за 4 квартал 2016 года. В перечисленных бумагах ожидается повышенная волатильность относительно широкого рынка. На валютном рынке прогнозируется ослабление рубля к доллару США на фоне снижения цен на нефть и продолжения спекулятивной реакции на объявленные Минфином планы начать скупку валюты в резервы с февраля 2017 года.

Другая аналитика