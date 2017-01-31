ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Приходит понимание, что с Трампом всё не так просто

Вчера индекс ММВБ просел на 1,4%. Во вторник начнется заседание ФРС США. Ожидания рынка по росту ставок составляют лишь 4%, поэтому близость заседания на рынок практически не влияет. Зато действия нового президента США влияют сильно.

С чем можно сравнить президентство Дональда Трампа, какие провести аналогии? Человек подходит к включенному телевизору, берет в руки пуль от него и ладонью жмет на все кнопки разом. Телевизор начинает «беситься». Не то этот человек неуправляем, не то это какая-то хитрая игра в рамках который он надел маску неуправляемого. После такого инцидента с телевизорам домашние начинают прятать от такого человека не только пульт, но и другие технически сложные вещи. Исполняющая обязанности генерального прокурора США Салли Йейтс отказалась защищать иммигрантский указ Трампа, усомнившись в его законности (спрятала пульт от телевизора) и Трамп ее уволил.

«В первые два месяца (после выборов) все сосредоточились на тех вещах, которые должны были положительно сказаться на бизнесе. Сейчас приходит понимание, что всё не так просто», – говорит главный аналитик по фондовому рынку США в Pioneer Investments Крейг Стерлинг. «Возможно, инвесторы обратили внимание на другую сторону политики Трампа. Вероятно, не все действия администрации Трампа будут выгодны бизнесу». «Начинается период беспокойств по поводу Трампа», – говорит главный аналитик по рынкам в First Standard Financial Питер Кардилло. «Продолжительные беспокойства могут оказать более сильное влияние на рынок, чем финансовая отчетность и экономическая статистика» (Источник finance.yahoo.com).

А рядовому инвестору нет никакого интереса разбираться, является ли Трамп неуправляемым или это какая-то сложная актерская игра. Учитывая его непредсказуемость, а также грядущие выборы во Франции и Нидерландах, легче переложиться из рисковых активов в защитные. Или по крайней мере в активы, стоимость которых не зависит от действий Трампа. Рыночная цена в долларах США биткоинов BTC/USD в момент выборов президента США 8 ноября 2016 года была 720, а сегодня уже 920. Не смотря на то что аналитики ожидают ускорения экономического роста в США , повышения процентных ставок и укрепления доллара, в последнее время обозначился спрос на золото. Это фактор Трампа! Правда следует предупредить о наличии на графике золота сильного сопротивления $1220.

Мы остаемся оптимистами, но роста без коррекций не будет. Давайте отследим ситуацию, на развивающихся рынках по графику индексного фонда MSCI Развивающиеся рынки управляющей компании iShares (EEM). Снижение интереса инвесторов к покупке акций на развивающихся рынков связано с тем, что в ходе последней волны роста с 23.12.16, котрая длилась один месяц график EEM достиг ранее пробитого вниз десятимесячного повышательного тренда. В этот момент индикатор RSI на дневных графиках просигнализировал о том, что рынок перекуплен. Последние три раза после аналогичных сигналов в 2016 году график EEM или снижался или показывал боковую динамику. А сейчас напрашивается коррекция в район 36 – 36,5 и затем новая волна роста.

Что касается цен на нефть, то лично у меня нет уверенности в том, что после того как начиная с 2-3 февраля станут выходить данные по добыче нефти странами ОПЕК+ в январе, они начнут расти. В последние несколько недель Ливия и Нигерия (на эти страны не распространяются условия соглашения ОПЕК) существенно нарастили добычу.

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