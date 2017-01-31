ГК Forex Club: Рубль уйдет выше 60 на этой неделе

На этой неделе рубль закрепится выше 60,00. И сыграют в пользу этого сразу несколько факторов. Во-первых, разговор с Трампом явно не принес сколь-либо значимых результатов, а надежды были. Так что это фактор давления на российскую валюту.

Во-вторых, нефть готова продолжить движение вниз, так как все меньше реагирует на комментарии ОПЕК+, а все больше на активность сланцевых компаний в США. Данные по росту коммерческих запасов могут только ускорить падение энергоносителя. А избыток длинных фьючерсных позиций указывает на вероятность внушительной коррекции. И это еще один фактор давления на рубль.

В-третьих, на неделе состоится и заседание FOMC, и публикация данных по рынку труда США. В целом, оба события могут убедить рынки в том, что в американской экономике все идет прекрасно, а ужесточение монетарной политики продолжится и дальше. Это хорошая предпосылка для роста доллара, а, значит, с ним в паре рубль может просесть.

Если же во всех эти условиях мы получим еще и комментарии Минфина или иных российских официальных лиц на тему избыточной силы рубля, USD/RUB за несколько дней может вернуться в район 61,70, где она не была с начала декабря.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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